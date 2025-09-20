Reuters y Redacción

El peso retrocedió marginalmente ayer por tercera jornada seguida, poniendo fin a una semana marcada por la decisión de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) de recortar los tipos de interés en un cuarto de punto.

En operaciones al mayoreo, el tipo de cambio concluyó en 18.3878 pesos por dólar, frente a los 18.3805 del día anterior, de acuerdo con el precio final de sesión reportado por el Banco de México.

La moneda mexicana terminó prácticamente estable en la sesión, pese a un repunte global del billete verde, que se vio fortalecido luego de la baja esta semana de las tasas de interés por primera vez en el año y el anuncio de futuros recortes en lo que resta de 2025 por parte del banco central estadunidense.

Pese al ligero repliegue de 0.03 por ciento del viernes, el peso terminó con un saldo positivo de 6 centavos (0.32 por ciento) en la semana.

A nivel local, el Banco de México publicará el próximo jueves su anuncio de política monetaria y los inversionistas esperan ampliamente que también reduzca la tasa de interés de referencia en un cuarto de punto porcentual.

En el Chicago Mercantile Exchange, las apuestas por una apreciación del peso mexicano aumentaron por quinta semana consecutiva.