Sábado 20 de septiembre de 2025, p. 17
Ottawa. El gobierno canadiense informó ayer del inicio de un proceso de consulta pública para recabar opiniones sobre el funcionamiento del acuerdo comercial T-MEC con Estados Unidos y México, de cara a la primera revisión conjunta del pacto en 2026.
Los participantes podrán enviar sus comentarios desde el 20 de septiembre hasta el 3 de noviembre, de acuerdo con un comunicado de la cancillería canadiense.
“Sus opiniones nos ayudarán a garantizar que este acuerdo siga reflejando nuestras prioridades nacionales, fortalezca nuestra economía y cree oportunidades para las empresas y los trabajadores de todo Canadá”, dijo Dominic LeBlanc, ministro encargado del comercio entre Estados Unidos y Canadá.
Esta semana tanto EU como México anunciaron por separado el inicio de las consultas.
El 20 de enero de este año –en cuanto tomó protesta para un segundo mandato– el presidente estadunidense Donald Trump apostó por imponer aranceles generales a sus dos vecinos como parte de sus medidas para luchar contra el tráfico de fentanilo.
En medio de las tensiones generadas por las amenazas arancelarias de Estados Unidos, la presidenta Claudia Sheinbaum recibió el jueves en Palacio Nacional al primer ministro canadiense Mark Carney, durante su primera visita a México como jefe de gobierno de Canadá. Ambos acordaron un plan de acción para fortalecer la cooperación entre ambas naciones en diferentes áreas, incluida la seguridad, y abogaron a favor del tratado comercial de Norteamérica que será sujeto a revisión el próximo año.