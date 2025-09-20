▲ Anita Anand y Dominic LeBlanc, representantes comerciales de Canadá, en una conferencia de prensa. Foto Ap

Ottawa. El gobierno canadiense informó ayer del inicio de un proceso de consulta pública para recabar opiniones sobre el funcionamiento del acuerdo comercial T-MEC con Estados Unidos y México, de cara a la primera revisión conjunta del pacto en 2026.

Los participantes podrán enviar sus comentarios desde el 20 de septiembre hasta el 3 de noviembre, de acuerdo con un comunicado de la cancillería canadiense.

“Sus opiniones nos ayudarán a garantizar que este acuerdo siga reflejando nuestras prioridades nacionales, fortalezca nuestra economía y cree oportunidades para las empresas y los trabajadores de todo Canadá”, dijo Dominic LeBlanc, ministro encargado del comercio entre Estados Unidos y Canadá.

Esta semana tanto EU como México anunciaron por separado el inicio de las consultas.