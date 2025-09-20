Alejandro Alegría

Sábado 20 de septiembre de 2025

Aunque México cuenta con un equipo negociador robusto, es necesario que el gobierno federal lo apuntale con recursos ante la magnitud de la negociación que se viene con la revisión del T-MEC, señaló Kenneth Smith Ramos, ex jefe de la negociación del tratado comercial.

En el contexto del Summit de Grandes Empresas de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Fernanda Guarro, Vicepresidenta de American Chamber México (Amcham) indicó que el organismo del sector privado al que representa no considera que esté en riesgo la firma de la revisión del pacto hacia julio de 2026.

En entrevista, Smith Ramos consideró que es muy poco probable una ruptura total del tratado, pero tampoco descartó que la administración de Donald Trump proponga renegociar todo el acuerdo trilateral, como lo señaló Howard Lutnick, secretario de Comercio de ese país. “No se trata de una renegociación en automático, pero sí hay que estar preparados para la eventualidad de que Estados Unidos en lo particular, pudiera solicitar reabrir y hacer ciertos capítulos del tratado o renegociar todo”.

Precisó que es probable que el gobierno estadunidense solicite hacer cambios en el T-MEC, sobre todo ante sus preocupaciones que tiene respecto a China.