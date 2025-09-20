Sábado 20 de septiembre de 2025, p. 17
Aunque México cuenta con un equipo negociador robusto, es necesario que el gobierno federal lo apuntale con recursos ante la magnitud de la negociación que se viene con la revisión del T-MEC, señaló Kenneth Smith Ramos, ex jefe de la negociación del tratado comercial.
En el contexto del Summit de Grandes Empresas de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Fernanda Guarro, Vicepresidenta de American Chamber México (Amcham) indicó que el organismo del sector privado al que representa no considera que esté en riesgo la firma de la revisión del pacto hacia julio de 2026.
En entrevista, Smith Ramos consideró que es muy poco probable una ruptura total del tratado, pero tampoco descartó que la administración de Donald Trump proponga renegociar todo el acuerdo trilateral, como lo señaló Howard Lutnick, secretario de Comercio de ese país. “No se trata de una renegociación en automático, pero sí hay que estar preparados para la eventualidad de que Estados Unidos en lo particular, pudiera solicitar reabrir y hacer ciertos capítulos del tratado o renegociar todo”.
Precisó que es probable que el gobierno estadunidense solicite hacer cambios en el T-MEC, sobre todo ante sus preocupaciones que tiene respecto a China.
“El tema de triangulación de commodities como acero, aluminio y otros productos, las inversiones de China en América del Norte en sectores estratégicos.
“No vemos una posibilidad inminente que Estados Unidos vaya a querer salir del tratado. Lo que sí vemos es una situación donde podamos tener esta negociación que se extienda más allá del primero de julio de 2026”, indicó.
El ex jefe negociador calificó como “muy bueno” al equipo encargado de las negociaciones en la Secretaría de Economía, el cual está encabezado por el subsecretario de Comercio Exterior, Luis Rosendo Gutiérrez.
Comentó que en sexenios pasados el equipo llegó a ser de alrededor de 80 negociadores. El equipo está a 50 por ciento de su capacidad en términos de recursos humanos.
“Para este ejercicio que viene de la revisión del T-MEC y los demás objetivos de la política comercial de México, sería importante y muy benéfico que el gobierno le proporcionara más plazas a la Secretaría de Economía para participar en esta revisión.”