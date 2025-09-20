Alejandro Alegría

El Fondo Monetario Internacional (FMI) prevé que el crecimiento de la economía mexicana se acelere en 2026, a pesar del efecto de los aranceles impuestos por Estados Unidos a México y la incertidumbre comercial existente.

Al concluir la evaluación anual que realiza bajo el Artículo 4, el organismo señaló que al cierre de este año el producto interno bruto (PIB) del país se desacelerará. No obstante, ajustó su proyección para 2025 de 0.2 a uno por ciento y para el siguiente año el avance sería de 1.5 por ciento.

Apuntó que una mayor demanda de Estados Unidos y la resolución de la incertidumbre arancelaria, por la revisión “favorable del T-MEC” o un mayor uso de las preferencias del acuerdo comercial, impulsaría un ajuste al alza de las proyecciones del PIB. En contraste, un recrudecimiento de las tensiones comerciales y condiciones financieras mundiales más restrictivas, afectaría la estimación.

El FMI indicó que espera que la inflación siga moderada e incluso llegue a la meta de 3 por ciento del Banco de México (BdeM).