Alejandro Alegría

Periódico La Jornada

Sábado 20 de septiembre de 2025, p. 16

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos pidió a los bancos que operan en el país cerrar las brechas contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, lo cual implica estar en alerta, señaló el presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), Emilio Romano Mussali.

Después de participar en el Foro Prosa 2025, señaló en entrevista que en el encuentro que sostuvo con John K. Hurley, subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera, se acordó adoptar mejores prácticas y compartir los mecanismos que se utilizan en otros países para identificar actividades ilícitas.

Romano Mussali indicó que acordaron que el sistema bancario mexicano siempre esté en alerta, no en un punto de confort, con la finalidad de identificar “cualquier patrón que no se ajuste”, evaluar continuamente la calidad de los clientes, no sólo en el momento en que se abren las cuentas, sino también mientras se mantienen, así como tener comunicación ágil y oportuna, tanto con las autoridades como con particulares, para que los bancos puedan actuar de manera oportuna en el combate a los actos ilícitos.

Comentó que otro de los temas revisados con Hurley fue cómo incrementar y agilizar el intercambio de información, tanto entre autoridades como entre bancos.

“Sabemos que la banca juega un papel muy importante en el combate a estos actos y a estas actividades ilícitas y como tal, estar siempre avanzando, mejorando y encontrando nuevos mecanismos para poder lograr tener la banca lo más resiliente y lo más protegida.”

Precisó que el caso de Vector, CIBanco e Intercam, instituciones financieras que fueron señaladas por las autoridades de Estados Unidos de facilitar actividades de lavado de dinero a grupos dedicados al trasiego de drogas, no fue tema de la conversación con Hurley.