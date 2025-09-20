Sábado 20 de septiembre de 2025, p. 16
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos pidió a los bancos que operan en el país cerrar las brechas contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, lo cual implica estar en alerta, señaló el presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), Emilio Romano Mussali.
Después de participar en el Foro Prosa 2025, señaló en entrevista que en el encuentro que sostuvo con John K. Hurley, subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera, se acordó adoptar mejores prácticas y compartir los mecanismos que se utilizan en otros países para identificar actividades ilícitas.
Romano Mussali indicó que acordaron que el sistema bancario mexicano siempre esté en alerta, no en un punto de confort, con la finalidad de identificar “cualquier patrón que no se ajuste”, evaluar continuamente la calidad de los clientes, no sólo en el momento en que se abren las cuentas, sino también mientras se mantienen, así como tener comunicación ágil y oportuna, tanto con las autoridades como con particulares, para que los bancos puedan actuar de manera oportuna en el combate a los actos ilícitos.
Comentó que otro de los temas revisados con Hurley fue cómo incrementar y agilizar el intercambio de información, tanto entre autoridades como entre bancos.
“Sabemos que la banca juega un papel muy importante en el combate a estos actos y a estas actividades ilícitas y como tal, estar siempre avanzando, mejorando y encontrando nuevos mecanismos para poder lograr tener la banca lo más resiliente y lo más protegida.”
Precisó que el caso de Vector, CIBanco e Intercam, instituciones financieras que fueron señaladas por las autoridades de Estados Unidos de facilitar actividades de lavado de dinero a grupos dedicados al trasiego de drogas, no fue tema de la conversación con Hurley.
No obstante, Romano Mussali “vió con buenos ojos” que la FinCEN estuvo dispuesta a dar prórrogas para permitir que el sistema financiero hiciera ajustes. “No hemos tenido un problema mayor en el sistema bancario mexicano derivado de estas órdenes”, dijo.
“Estamos convencidos de que este diálogo tiene que ser constante, no tiene que ser episódico.”
Por otra parte, Romano Mussali consideró que los bancos están expuestos en caso de que el Congreso de la Unión apruebe la iniciativa del gobierno federal, incluida en el Paquete Económico 2026, que señala que no podrán deducir de impuestos las aportaciones que realizan al Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB).
“Tuvimos un acercamiento ya con el secretario de Hacienda (Édgar Amador), hay una apertura muy grande y vamos a entrar en un diálogo para platicar las implicaciones y llegar a los mejores términos”, indicó.
Con dicha propuesta, el gobierno federal busca recuperar alrededor de 10 mil millones de pesos anuales y así poner fin a un beneficio fiscal heredado del rescate bancario del Fobaproa.
Datos oficiales indican que en el segundo trimestre del año, las instituciones bancarias realizaron aportaciones al IPAB por más de 9 mil 503 millones de pesos.
El presidente de la ABM pidió evitar el uso de dinero en efectivo, porque es “precursor de cosas no buenas”.