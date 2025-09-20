Paga lo que debes: Sheinbaum
Sábado 20 de septiembre de 2025, p. 16
Sin mencionarlo por su nombre, la presidenta dijo que Ricardo Salinas Pliego “debería pagar lo que debe” ya no sólo al fisco, sino a dueños de fondos estadunidenses, ante el arbitraje internacional que éstos mantienen contra el Estado mexicano por al menos 500 millones de dólares que Tv Azteca les adeuda.
“Evidentemente, nosotros no vamos a defender que no se le pague a los empresarios estadunidenses… pero tampoco podemos asumir esa responsabilidad”, y el Poder Judicial “tampoco debería ampararlo”.
En todo caso “le estamos pidiendo” a ese juez en la Ciudad de México que “resuelva adecuadamente porque la pandemia ya fue; ahora sí que ‘toma chocolate y paga lo que debes’”, sostuvo.
Insistió que “como gobierno no estamos protegiendo a quién debe dinero a empresarios o a fondos de inversión o fondos que compraron bonos de este empresario, ¡cómo vamos a defenderlo!
“No se puede proteger a quien debe algo en México o en el exterior; no hay ningún sustento legal para que no pague.”
En su conferencia de prensa, anunció que la Secretaría de Economía “está evaluando la pertinencia de la reunión” que solicitan los fondos estadunidenses, Capital Partners y Contrarian Capital Partners.
Al mencionar que “hay un caso de defraudación fiscal” de la empresa de Grupo Salinas en Estados Unidos, explicó que los inversionistas “buscan apoyo en un juzgado civil en la Ciudad de México que le da la razón a esta empresa de Grupo Salinas, diciendo que en ese momento de la pandemia no podían pagar”.
Los poseedores de bonos le piden al gobierno de México que intervenga “y ponen un litigio relacionado con el tratado comercial, porque México no protege a los inversionistas en Estados Unidos”.
Más tarde, Grupo Salinas aseguró en un comunicado que en todo momento ha estado y se mantiene abierto al diálogo para “un acuerdo justo de reorganizaciones de sus deudas”. Calificó a los acreedores que reclaman el pago de 500 millones de dólares a Tv Azteca de “fondos buitres” que han rechazado las ofertas de pago y “se han negado a conciliar”.
En otro tema, la mandataria también dijo que el Departamento del Tesoro no presentó pruebas suficientes para que en México se abra una investigación contra la diputada de Morena, Hilda Araceli Brown Figueredo, por considerar que es parte de una facción del cártel de Sinaloa.
Señaló que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) “tuvo conocimiento semanas atrás, pidieron que pudiera ser (un trabajo) conjunto”, pero esa instancia “consideró que no había suficiente información para proceder desde México” y configurar “el lavado dinero que ellos plantean”.
Aseguró que si los estadunidenses presentan todas las pruebas, “aquí se hace lo propio y se abre una investigación en la fiscalía”.