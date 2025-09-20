▲ La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que EU no ha presentado pruebas suficientes para investigar a la diputada Hilda Brown. Foto Presidencia

Alma E. Muñoz y Arturo Sánchez

Periódico La Jornada

Sábado 20 de septiembre de 2025, p. 16

Sin mencionarlo por su nombre, la presidenta dijo que Ricardo Salinas Pliego “debería pagar lo que debe” ya no sólo al fisco, sino a dueños de fondos estadunidenses, ante el arbitraje internacional que éstos mantienen contra el Estado mexicano por al menos 500 millones de dólares que Tv Azteca les adeuda.

“Evidentemente, nosotros no vamos a defender que no se le pague a los empresarios estadunidenses… pero tampoco podemos asumir esa responsabilidad”, y el Poder Judicial “tampoco debería ampararlo”.

En todo caso “le estamos pidiendo” a ese juez en la Ciudad de México que “resuelva adecuadamente porque la pandemia ya fue; ahora sí que ‘toma chocolate y paga lo que debes’”, sostuvo.

Insistió que “como gobierno no estamos protegiendo a quién debe dinero a empresarios o a fondos de inversión o fondos que compraron bonos de este empresario, ¡cómo vamos a defenderlo!

“No se puede proteger a quien debe algo en México o en el exterior; no hay ningún sustento legal para que no pague.”

En su conferencia de prensa, anunció que la Secretaría de Economía “está evaluando la pertinencia de la reunión” que solicitan los fondos estadunidenses, Capital Partners y Contrarian Capital Partners.

Al mencionar que “hay un caso de defraudación fiscal” de la empresa de Grupo Salinas en Estados Unidos, explicó que los inversionistas “buscan apoyo en un juzgado civil en la Ciudad de México que le da la razón a esta empresa de Grupo Salinas, diciendo que en ese momento de la pandemia no podían pagar”.