Sábado 20 de septiembre de 2025

El mexicano Donovan Carrillo continua en la pelea para clasificar a los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano-Cortina 2026, tras avanzar a la final de la competencia individual del Skate to Milano 2025, donde se repartirán cinco boletos para la justa invernal.