Sábado 20 de septiembre de 2025, p. a31
El mexicano Donovan Carrillo continua en la pelea para clasificar a los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano-Cortina 2026, tras avanzar a la final de la competencia individual del Skate to Milano 2025, donde se repartirán cinco boletos para la justa invernal.
Con 84.97 puntos, Carrillo cerró en el segundo puesto en el programa corto, que fue liderado por el ruso Petr Gumennik, quien compite como atleta independiente. Hoy por la noche se realizará la prueba del programa largo.