Tras 9 jornadas, la Máquina mantiene el invicto en Liga Mx
Sábado 20 de septiembre de 2025, p. a31
Cruz Azul sólo necesitó 45 minutos para transitar las diferentes etapas de todo un partido. Fue del entusiasmo al desastre repentino. Jugó con la presión, superó la impaciencia y ganó con remontada a Bravos de Juárez (3-2) para mantenerse invicto y recuperar el liderato de la Liga Mx, en el estadio Olímpico Universitario.
En nueve jornadas de la fase regular, La Máquina registra siete victorias consecutivas desde finales de julio, la de anoche ante más de 15 mil 800 personas que despidieron a los jugadores al grito de “¡Azuuul, Azuuul!”. Hubo momentos en los que el partido pareció más duro de lo pensado, especialmente después del 1-0, cuando los fronterizos creyeron que la sorpresa era posible.
Luka Romero adelantó a los locales con uno de esos goles armados en el vestidor. Carlos Rodríguez avanzó y filtró la pelota justo al momento de ingresar al área grande, para el remate cruzado del volante argentino (2). El escenario adverso no desalentó al cuadro fronterizo, mucho menos al entrenador Martín Varini, quien encontró en Rodolfo Pizarro (14) y Raymundo Fulgencio (19) la llave para revertir la situación.
Cuando la presión hizo efecto en Cruz Azul, Gabriel Toro Fernández (23) y José Paradela (36), éste último en una jugada de toque y complicidad con Luka Romero, resolvieron el triunfo de los locales antes de irse al descanso. El complemento se convirtió entonces en sólo un trámite, porque ninguno de los dos equipos volvió a atacarse con la misma fuerza y contundencia. La Máquina llegó a 23 puntos (dos más que Monterrey), y sigue sin registrar derrotas en la Liga.
“Juárez tiene mucho menos cartel que el que merece su presente deportivo. Es un rival sumamente exigente y eso es lo valioso de este triunfo, que resultó muy complejo”, reconoció el técnico de Cruz Azul, Nicolás Larcamón, en conferencia de prensa.
En tanto, Tijuana ascendió al quinto puesto tras golear 5-0 a León, mientras Atlas rescató un polémico empate 1-1 de último minuto ante Mazatlán. Necaxa consiguió su primera victoria 1-0 ante el sotanero Puebla. En la Liga Mx Femenil, Querétaro también celebró su primer triunfo al superar 2-1 a Pumas.