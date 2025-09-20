Alberto Aceves

Periódico La Jornada

Sábado 20 de septiembre de 2025, p. a31

Cruz Azul sólo necesitó 45 minutos para transitar las diferentes etapas de todo un partido. Fue del entusiasmo al desastre repentino. Jugó con la presión, superó la impaciencia y ganó con remontada a Bravos de Juárez (3-2) para mantenerse invicto y recuperar el liderato de la Liga Mx, en el estadio Olímpico Universitario.

En nueve jornadas de la fase regular, La Máquina registra siete victorias consecutivas desde finales de julio, la de anoche ante más de 15 mil 800 personas que despidieron a los jugadores al grito de “¡Azuuul, Azuuul!”. Hubo momentos en los que el partido pareció más duro de lo pensado, especialmente después del 1-0, cuando los fronterizos creyeron que la sorpresa era posible.

Luka Romero adelantó a los locales con uno de esos goles armados en el vestidor. Carlos Rodríguez avanzó y filtró la pelota justo al momento de ingresar al área grande, para el remate cruzado del volante argentino (2). El escenario adverso no desalentó al cuadro fronterizo, mucho menos al entrenador Martín Varini, quien encontró en Rodolfo Pizarro (14) y Raymundo Fulgencio (19) la llave para revertir la situación.