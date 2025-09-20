Sábado 20 de septiembre de 2025, p. a11
Madrid. Mientras el repudio global hacia Israel por el costo humanita-rio de la guerra en Gaza se extiende cada vez más a diversos ámbitos de la sociedad, el Comité Olímpico Internacional (COI) reiteró ayer que el “deporte debe seguir siendo un faro de esperanza en un mundo sacudido por el conflicto y la división” y pidió a todas las organizaciones deportivas que forman parte de su movimiento su compromiso de mantener “la neutralidad política”.
En un comunicado, el organismo expresó también que el deporte “debe ser una fuerza que une al mundo entero en una competición pacífica. Esto es fundamental para el movimiento olímpico”.
“Diálogo, no violencia”
Sin mencionar lo que sucede en Palestina y en Ucrania, el COI lamentó que actualmente existan “numerosas guerras y conflictos que afectan a millones de personas inocentes en el mundo. Cada víctima de una guerra es demasiado. Creemos firmemente que las diferencias entre las naciones deben resolverse mediante el diálogo, no la violencia”.
En este sentido, confesó estar “preocupado por la interrupción de las competiciones en todo el mundo, la restricción del acceso de los atletas a los países anfitriones y el boicot y la cancelación de torneos debido a tensiones políticas. Estas acciones privan a los deportistas de su derecho a competir pacíficamente e impiden que el movimiento olímpico demuestre el poder del deporte.
“La Carta Olímpica reconoce que el deporte se desarrolla en el marco de la sociedad y que las organizaciones deportivas del movimiento olímpico deben mantener la neutralidad política. Además, la ONU, mediante resoluciones de su Asamblea General, ha reafirmado reiteradamente la autonomía del deporte y la neutralidad del COI. Estas resoluciones son más que simbólicas: son un llamado a proteger el espacio sagrado del deporte de las divisiones mundiales”, añadió.
Finalmente, el comité ejecutivo del organismo anunció la creación de “un grupo de trabajo para la protección de los principios fundamentales del olimpismo”, cuya misión será “garantizar que el COI, los Juegos Olímpicos y el deporte se mantengan políticamente neutrales y puedan cumplir su misión de unir al mundo”.