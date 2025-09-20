▲ La chihuahuense de 26 años tuvo un cerrado duelo con la española María Pérez, quien se llevó la medalla de oro. La japonesa Nanako Fujii se quedó con el bronce. Foto Ap

De La Redacción

Periódico La Jornada

Sábado 20 de septiembre de 2025, p. a11

La mexicana Alegna González hizo historia al conquistar la medalla de plata en los 20 kilómetros del Mundial de Atletismo que se realiza en Tokio, prueba en la que la española María Pérez se llevó el oro una semana después de ganar también en los 35.

En una reñida competencia, la chihuahuense, quien no pudo competir en los 35 kilómetros debido a un malestar estomacal, se mantuvo firme en el grupo puntero hasta cruzar la meta con un registro de 1:26.06 horas, con lo que además impuso un nuevo récord continental.

La ibérica, quien repitió la hazaña del anterior Mundial de Budapest y selló también en esta edición de Tokio el doblete de oros en la marcha, tras imponerse en los 20 y en los 35 kilómetros, subió a lo más alto del podio con 1:25.54, mientras la japonesa Nanako Fujii detuvo el cronómetro en 1:26:18 para adjudicarse el bronce y establecer una nueva marca en su país.

“Yo siempre he buscado posicionar de nuevo a México en la marcha. Nuestra última medallista fue Lupita (González, plata en 20 kilometros en el Mundial de Londres 2017) y yo quería ser una de ellas. México no está en el olvido en el atletismo, sigue luchando y va a lograr grandes cosas”, celebró la integrante de la Marina de 26 años.

Esta es la primera medalla de González en un gran certamen, con la cual rompió su maldición de los quintos puestos, posición en la que terminó en los 20 kilómetros del Mundial de 2023 y en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y París 2024.

Las también mexicanas Alejandra Ortega (1:34.18) e Ilse Guerrero (1:35.20) culminaron la prueba en los sitios 31 y 35, respectivamente.

De esta manera, México suma su decimosexta medalla del orbe en atletismo, la novena en marcha y la primera en la caminata desde la plata González.

En el Mundial de Tokio, la delegación tricolor ha logrado dos metales de plata, toda vez que a esta presea se suma el subcampeonato de Uziel Muñoz en el lanzamiento de bala.