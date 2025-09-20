Sábado 20 de septiembre de 2025, p. a10
Bakú. La leyenda Lewis Hamilton recuperó el brillo al lograr ayer el mejor tiempo en los segundos ensayos libres del Gran Premio de Azerbaiyán por delante de su compañero en Ferrari, Charles Leclerc, en una sesión en la que los McLaren, que dominan el Mundial y se acercan a coronarse en el campeonato de constructores, tuvieron problemas.
Hamilton, siete veces campeón del mundo y quien aún no ha subido al podio desde que se unió en enero a Ferrari, superó a Leclerc para dar una vuelta al circuito urbano de Bakú en 1: 41.293 segundos.
Hasta ahora, Hamilton ha sido el único piloto de la F1 que se ha pronunciado en contra del genocidio en la franja de Gaza debido a los ataques de Israel.
“La situación en Gaza empeora cada día. En los últimos dos años, más de 10 por ciento de la población ha sido asesinada o herida, incluyendo a decenas de miles de niños. La reciente incursión en la ciudad ha obligado a millones de perso-nas a abandonar sus hogares, mientras los hospitales en toda la franja ya están desbordados con quienes sufren de hambruna y con las víctimas de los bombardeos”, mencionó el británico apenas el miércoles en un comunicado.
En la pista, Leclerc, quien ha salido desde la pole position en Bakú durante las últimas cuatro temporadas pero no ha ganado, se quedó a 0.074 milésimas del primer puesto de Hamilton, mientras George Russell (Mercedes) culminó tercero.
Ferrari, que ha conseguido las últimas cuatro poles en Bakú gracias a Leclerc, tuvo un muy buen primer día en las orillas del mar Caspio y podría dar la sorpresa hoy en la clasificación contra los grandes favoritos, los pilotos de McLaren.
Los monoplazas McLaren, en cambio, no brillaron en la segunda sesión del día. El australiano Oscar Piastri, líder del serial, tocó una barrera con su neumático trasero derecho en la curva 15, pero no sufrió daños graves y completó 14 vueltas, que lo dejaron en el lugar 12.
Lando Norris, por su parte, vio su sesión interrumpida de forma prematura a mitad de la prueba después de chocar y golpear contra un muro, lo cual lo obligó a guardar su monoplaza en la zona de pits. El británico, no obstante, logró el décimo puesto.
McLaren necesitará una mejora significativa durante el fin de semana si quiere certificar de manera consecutiva un segundo campeonato de constructores, el cual determina la participación de un equipo en los ingresos y en los premios en metálico, así como las posibles primas a los empleados.
El neerlandés Max Verstappen (Red Bull), vigente campeón del mundo, cerró por ahora en el sexto lugar, mientras los novatos Kimi Antonelli (Mercedes) y Oliver Bearman (Haas) lograron el cuarto y quinto mejor tiempo, respectivamente.