Afp y Reuters

Periódico La Jornada

Sábado 20 de septiembre de 2025, p. a10

Bakú. La leyenda Lewis Hamilton recuperó el brillo al lograr ayer el mejor tiempo en los segundos ensayos libres del Gran Premio de Azerbaiyán por delante de su compañero en Ferrari, Charles Leclerc, en una sesión en la que los McLaren, que dominan el Mundial y se acercan a coronarse en el campeonato de constructores, tuvieron problemas.

Hamilton, siete veces campeón del mundo y quien aún no ha subido al podio desde que se unió en enero a Ferrari, superó a Leclerc para dar una vuelta al circuito urbano de Bakú en 1: 41.293 segundos.

Hasta ahora, Hamilton ha sido el único piloto de la F1 que se ha pronunciado en contra del genocidio en la franja de Gaza debido a los ataques de Israel.

“La situación en Gaza empeora cada día. En los últimos dos años, más de 10 por ciento de la población ha sido asesinada o herida, incluyendo a decenas de miles de niños. La reciente incursión en la ciudad ha obligado a millones de perso-nas a abandonar sus hogares, mientras los hospitales en toda la franja ya están desbordados con quienes sufren de hambruna y con las víctimas de los bombardeos”, mencionó el británico apenas el miércoles en un comunicado.

En la pista, Leclerc, quien ha salido desde la pole position en Bakú durante las últimas cuatro temporadas pero no ha ganado, se quedó a 0.074 milésimas del primer puesto de Hamilton, mientras George Russell (Mercedes) culminó tercero.