Sábado 20 de septiembre de 2025, p. a10

La llamada fiebre mundialista comienza a ser visible cuando falta poco menos de un año para el torneo de futbol más mediático. Más de 4.5 millones de aficionados se registraron desde el 10 de septiembre hasta el viernes en la mañana en el primer periodo de inscripción para el sorteo aleatorio en el que serán seleccionados los seguidores para comprar boletos para el Mundial 2026 de México, Estados Unidos y Canadá.

Sin dar cifras precisas, la FIFA indicó que México –el cual recibirá su tercer Copa del Mundo luego de las ediciones de 1970 y 1986– fue el segundo país con más aficionados registrados, sólo por detrás del también anfitrión Estados Unidos –que fue el primero–, mientras Canadá es el tercero.

Las 10 naciones con mayor demanda fueron el tetracampeón Alemania, Inglaterra, el pentacampeón Brasil, el vigente monarca Argentina, Colombia, España e Italia.

Hasta ahora, la FIFA no ha dado a conocer el número oficial de boletos que estarán disponibles.

El primer periodo de registro para el sorteo que permitirá la compra de entradas fue sólo para tarjetahabientes Visa y estuvo abierto durante 10 días, en los cuales se registraron aficionados de 216 países.

“Estas cifras no solo son excepcionales, sino también una declaración contundente (del interés por el certamen)”, dijo el presidente de la FIFA, Gianni Infantino. “El mundo entero quiere ser parte de la Copa Mundial 2026: el torneo más grande, inclusivo y emocionante jamás visto.

“Desde Canadá, México y Estados Unidos hasta países grandes y pequeños de todos los continentes, los aficionados demuestran una vez más que la pasión por el futbol realmente une, ya que esperan con ansias asistir a los partidos en los tres países anfitriones. Y en 2026, con 48 equipos jugando en 16 ciudades increíbles, el mundo se unirá en Norteamérica como nunca antes”, agregó.