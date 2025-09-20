Se registran 4.5 millones de fans de 216 naciones en primera fase de venta
Sábado 20 de septiembre de 2025, p. a10
La llamada fiebre mundialista comienza a ser visible cuando falta poco menos de un año para el torneo de futbol más mediático. Más de 4.5 millones de aficionados se registraron desde el 10 de septiembre hasta el viernes en la mañana en el primer periodo de inscripción para el sorteo aleatorio en el que serán seleccionados los seguidores para comprar boletos para el Mundial 2026 de México, Estados Unidos y Canadá.
Sin dar cifras precisas, la FIFA indicó que México –el cual recibirá su tercer Copa del Mundo luego de las ediciones de 1970 y 1986– fue el segundo país con más aficionados registrados, sólo por detrás del también anfitrión Estados Unidos –que fue el primero–, mientras Canadá es el tercero.
Las 10 naciones con mayor demanda fueron el tetracampeón Alemania, Inglaterra, el pentacampeón Brasil, el vigente monarca Argentina, Colombia, España e Italia.
Hasta ahora, la FIFA no ha dado a conocer el número oficial de boletos que estarán disponibles.
El primer periodo de registro para el sorteo que permitirá la compra de entradas fue sólo para tarjetahabientes Visa y estuvo abierto durante 10 días, en los cuales se registraron aficionados de 216 países.
“Estas cifras no solo son excepcionales, sino también una declaración contundente (del interés por el certamen)”, dijo el presidente de la FIFA, Gianni Infantino. “El mundo entero quiere ser parte de la Copa Mundial 2026: el torneo más grande, inclusivo y emocionante jamás visto.
“Desde Canadá, México y Estados Unidos hasta países grandes y pequeños de todos los continentes, los aficionados demuestran una vez más que la pasión por el futbol realmente une, ya que esperan con ansias asistir a los partidos en los tres países anfitriones. Y en 2026, con 48 equipos jugando en 16 ciudades increíbles, el mundo se unirá en Norteamérica como nunca antes”, agregó.
Los aficionados que resulten seleccionados en el sorteo recibirán a partir del 29 de septiembre un correo con la fecha y hora para comprar entradas (sujeto a disponibilidad). Los horarios de compra comenzarán el 1º de octubre.
Cuando se comience la venta se podrán adquirir boletos individuales para los 104 partidos. Habrá tickets disponibles para los partidos de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026. También se podrán adquirir entradas específicas por sede y por equipo.
La venta se realizará por etapas y los costos irán desde 60 dólares (mil 120 pesos) –para la fase de grupos– hasta 6 mil 730 dólares (125 mil 960 pesos) para la final.
La segunda ventana de registró será del 27 al 31 de octubre, mientras la tercera y última oportunidad será en diciembre.
La FIFA también lanzará a partir del 2 de octubre una plataforma de reventa oficial y segura para quienes hayan comprado boletos.
“Esta iniciativa busca proteger a los aficionados contra la reventa no autorizada y está disponible para los seguidores sujetos a las regulaciones federales y locales. Los residentes mexicanos tendrán acceso a una Plataforma de Intercambio de Entradas de la FIFA”, detalló.