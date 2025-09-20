▲ Uno de los casos recientes de manipulación de partidos en el futbol mexicano involucró a jugadores del Real Apodaca, de la Liga Premier, que derivó en la suspensión de seis de sus elementos. Foto Real ApodacaFC

Alberto Aceves

Periódico La Jornada

Sábado 20 de septiembre de 2025, p. 9

En México las conductas relacionadas con el amaño y manipulación de partidos han afectado diversos niveles del futbol profesional, desde la máxima categoría del torneo femenil hasta los circuitos de Expansión y Liga Premier, donde los casos e investigaciones más recientes han expuesto los vínculos de este problema con otros delitos y la presencia de grupos delictivos organizados, reconoció el director de la Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), Juan Manuel Ferrer, durante la presentación del informe Salvaguardar el deporte de la corrupción: enfoque en los países de las Américas y el Caribe, encabezada por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc).

Desde enero a la fecha, la Comisión ha investigado a 15 clubes afiliados a la FMF –cuatro de Liga de Expansión, 10 de la Premier y uno de Liga Mx Femenil– a partir de alertas o denuncias sobre arreglos de resultados mediante apuestas ilegales. De un total 21 encuentros y 60 jugadores que comprendieron las indagatorias, los oficiales impusieron sanciones a 10 elementos involucrados en actividades ilícitas destinadas a la manipulación de competencias –entre ellos una jugadora del equipo femenil del Mazatlán FC– con un acumulado de 68 años de suspensión. En lo que respecta a la Primera División, “no hemos recibido hasta ahora ningún tipo de alerta” sobre posibles esquemas de corrupción y operación de recursos irregulares, agregó Ferrer.

“No es una mentira que estas situaciones en México nos han alcanzado. La FMF tuvo que aplicar toda la teoría que tenían sus reglamentos para entrar en la lucha contra el amaño de partidos a partir de este año. Es responsabilidad de todos promover esa integridad. Una omisión es tan grave y tiene consecuencias similares que la propia acción. Lo más importante es poder garantizar a los jugadores involucrados un debido procedimien-to, el cual hemos establecido desde el momento en que recibimos una denuncia. Abrimos la investigación, en la que se garantiza un derecho de audiencia dándole oportunidad a las partes a comparecer y aportar cualquier prueba que estimen conveniente, para posteriormente emitir una resolución”.

Ante la falta de marcos jurídicos y una legislación enfocada en los casos específicos de amaño de partidos, las sanciones impuestas en los tres niveles profesionales fueron sólo notificadas ante la Fiscalía General de la República y ratificadas por la vía deportiva ante la FIFA. “Al día de hoy, no tenemos ningún otro procedimiento pendiente o en curso presentado ante el organismo”, explicó el también licenciado en derecho por la Universidad Panamericana de la Ciudad de México. La Unodc calcula que las ganancias globales por apuestas ilícitas ascienden cada año a 140 mil millones de dólares y se juegan hasta 1.7 billones de dólares.

Según el área de inteligencia de la FBI, los operadores de apuestas ilegales encuentran en las diversas formas de jugar disponibles (número de tarjetas amarillas, penales, goles, tiros de esquina, resultados al medio tiempo) un mecanismo para el lavado de dinero mediante la obtención de información confidencial. En la mayoría de los casos, los circuitos de segunda o tercera categoría, que a menudo sufren problemas financieros y no resultan atractivos para las grandes cadenas de televisión, son incorporados por los grupos criminales a un esquema de manipulación de partidos por medio de extorsiones a jugadores, chantajes y relaciones aparentemente amistosas que resultan en un negocio millonario.