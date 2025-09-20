De la Redacción

Periódico La Jornada

Sábado 20 de septiembre de 2025, p. 5

El director de la Orquesta Sinfónica Escocesa, el israelí Ilan Volkov, fue arrestado ayer durante una protesta realizada en la frontera entre Israel y Gaza, informó el canal inglés de noticias 4.

Mediante un video en la red social X de dicho medio, se puede ver al músico ser detenido por elementos de seguridad israelíes. Volkov fue uno de las cuatro personas arrestadas por esa protesta.

Hace dos días, durante un concierto que se realizó en la sala de conciertos Royal Albert Hall, en Londres, Inglaterra, Ilan Volkov dio un emotivo discurso en contra del genocidio que perpetra el Estado israelí contra el pueblo de Gaza, el cual está apunto de cumplir dos años.

En aquella ocasión, el músico aseguró: “Con gran dolor, por meses he visto y he vivido ahí (en referencia a Israel); es mi hogar, pero lo que está pasando es horrible en un escala inimaginable. Lo sé, pero la política es parte de la vida y lo es todos los días.

“Sé que muchos nos sentimos desesperanzados por la situación, ver a palestinos inocentes ser asesinados por millares, desplazados una y otra vez, sin hospitales, sin escuelas, sin saber dónde van a comer la próxima vez.