▲ El doctor, escritor y articulista José Cueli durante la entrevista con La Jornada. Foto José Ángel Pablo García

Sábado 20 de septiembre de 2025, p. 5

En el 40 aniversario del sismo de 1985, el sicoanalista, escritor y articulista de La Jornada José Cueli presentó Y sigue temblando, un volumen que reúne ensayos teóricos, comentarios clínicos y crónicas periodísticas que exploran la experiencia del trauma –individual y colectivo. La obra recorre la historia conceptual del término, sus manifestaciones clínicas y su impacto social en desastres concretos, especialmente, el terremoto del 19 de septiembre de 1985.

En entrevista con La Jornada, Cueli afirmó que el libro, organizado en 15 capítulos temáticos que alternan teoría, clínica y documentación testimonial, combina tradición sicoanalítica (Freud, André Green, Proust, Sartre) con trabajo de intervención comunitaria (sicocomunidad) y compilación de testimonios y crónicas.

Entre los capítulos de fundamento teórico destacan la teoría de André Green sobre la “madre muerta”, figura central en el sicoanálisis contemporáneo. Hace se referencia a que cuando la madre (o un sujeto esencial), tras una pérdida o depresión profunda, deja de sostener a su hijo (o una comunidad), que se ve obligada a reinventar estrategias de supervivencia síquica.

Para Cueli, este último capítulo mencionado es uno de los más importantes dentro del libro, ya que funciona como matriz teórica para el resto del libro: desde las neurosis traumáticas hasta los efectos de catástrofes colectivas. Pero también por la estrecha relación entre el autor y Green.

“En una ocasión Green me invitó a participar en la Asociación Psicoanalítica Francesa, estuve ahí e hice unas presentaciones. Pero lo más importante es que pude conversar con él y comprender a profundidad sus planteamientos, por eso quise agregarlo en este libro”, señaló.

Otros capítulos teóricos que conforman la obra, son Sartre: La emoción, Proust, en busca del tiempo perdido, El té y la magdalena (Fragmento), Recuerdos Traumaticos, y Narcisismo. Recordó que si bien conocía a Proust, fue a través de su amistad con Emilio Rosenblueth Deutsch, que profundizó en su obra.