Sábado 20 de septiembre de 2025, p. 4

La física, astrónoma y divulgadora científica mexicana Julieta Fierro Gossman falleció la tarde de ayer los 77 años, informó la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en un comunicado.

Sus familiares compartieron a la prensa que la autora de Lo grandioso de la luz: Gran paseo por la ciencia no tenía ningún padecimiento previo y que “murió sin dolor, escribiendo su último libro”.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo lamentó la muerte de Fierro, a quien calificó de “destacada divulgadora científica e investigadora en el Instituto de Astronomía de la UNAM. Sin duda, una mujer inspiradora que trascenderá el tiempo y el espacio”, apuntó en redes sociales.

Julieta Fierro estudió física y astrofísica en la Facultad de Ciencias de la máxima casa de estudios. Realizó estudios sobre la composición química de la materia interestelar y desarrolló una trayectoria sólida en el campo científico.

Entre los reconocimientos que recibió destacan doctorados honoris causa, el Premio Kalinga de Popularización de la Ciencia, otorgado por la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.

Publicó 40 libros, de los cuales 23 son de divulgación científica. También fue autora de decenas de artículos para todos los niveles educativos y publicaciones en importantes medios nacionales. En 2020 difundió actividades para realizar en casa durante la cuarentena debido a la pandemia de covid 19.

“La ciencia es muy voraz; quiere que te dediques a ella todo el tiempo, es como una amante celosa. O estas con ella o es fatal. Pero a una le gusta mucho lo que hace, y cuándo estás muy prendido de algo no sientes el cansancio, no te das cuenta de que pasa el tiempo y cuando lo adviertes ya no es hora de ir donde tocaba.

“También es verdad que muchos usan la ciencia para esconderse. Es una excusa de lo más elegante decir que una está con sus ecuaciones, que además no puede una explicar porque están en un lenguaje misterioso. Eso da un aura de genio, de ser superdotado. Hay muchos tímidos que se dedican a la ciencia, por eso existe la idea de que los científicos son aburridos, pero hay personas de todo tipo”, dijo a La Jornada en 2006 cuando presentó su primera novela Cartas astrales, editorial Santillana.