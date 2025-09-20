De la redacción

Sábado 20 de septiembre de 2025, p. 3

El libro Lo que el terremoto se llevó: Un trágico despertar, de Daniel Gallardo, retrata −entre otras− la historia de los hoteles Del Prado y Regis, los cuales resultaron afectados en el terremoto del 19 de septiembre de 1985.

El material se presentó en el Museo Mural Diego Rivera, construido a un costado de la Alameda Central de la Ciudad de México, donde se ubicaba el estacionamiento del hotel Regis, actual hogar del fresco de Diego Rivera Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central, rescatado del hotel Del Prado.

A 40 años del siniestro, el autor reúne testimonios de las víctimas, muestra sus miedos y pérdidas, a fin de romper con cuatro décadas de “mitos, rumores y versiones incompletas”.

Más allá de las cifras y los datos duros, para el escritor es fundamental reconocer que detrás de cada edificio derrumbado había vidas, familias y sueños: “Con este trabajo busco aportar a la memoria colectiva para que no se olvide lo que sucedió y para que las nuevas generaciones comprendan la magnitud de una tragedia que marcó para siempre a la capital”.