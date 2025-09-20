Daniel López Aguilar

Periódico La Jornada

Sábado 20 de septiembre de 2025, p. 3

Un lienzo de más de ocho metros retrata tres episodios decisivos en la historia de México. Tlatelolco, lugar del sacrificio (1989), de Arnold Belkin (1930-1992), se exhibe en el Centro Cultural Mexiquense Bicentenario, en Texcoco, estado de México.

Realizado en acrílico sobre tela, el tríptico se organiza en tres secciones: a la izquierda, Los presagios: La caída de Tenochtitlan (1521); a la derecha, Las tres culturas, el terremoto (1985), y en el centro, la parte más amplia, La masacre de estudiantes (1968). Cada segmento combina colores, formas y perspectivas que reflejan tanto la dureza de los acontecimientos como la sensibilidad con que fueron plasmados.

Jorge Rojas Solís, jefe de Museos del Valle de los Volcanes, describió la riqueza visual de la obra que alude al terremoto: “En el primer plano aparece una figura humana cuya silueta muestra cierta distorsión, aludiendo a las víctimas.

“Al fondo, los edificios emblemáticos de Tlatelolco yacen derrumbados, pero la composición mantiene un equilibrio sorprendente.

“La sección central destaca por su tamaño y claridad de colores, mientras los laterales presentan un enfoque distinto, pero armonioso, con una disposición diagonal que da movimiento a la escena. La combinación de tonos suaves y más intensos permite que cada segmento impacte sin desentonar.”

Cofundador del grupo Nueva Presencia, Belkin defendió la figuración ética frente a las modas de la abstracción y el realismo socialista. En sus 30 murales y en la serie Batallas históricas, la figura humana aparece como víctima, testigo y símbolo de resistencia.

Este ciclo lo llevó a retratar episodios en Chile, Vietnam y Estados Unidos, para luego regresar a México con escenas del zapatismo, el asesinato de Rubén Jaramillo y la lucha de los hermanos Serdán. El tríptico de Tlatelolco cerró esta etapa y se presentó por primera vez en el Palacio de Bellas Artes, consolidando su lugar como referente del muralismo crítico.

Sobre la llegada de la pieza a Texcoco, Rojas Solís señaló que anteriormente se encontraba en la biblioteca central de Toluca. Fue solicitado por la Secretaría de Cultura y Turismo del estado de México para integrarlo a la sala de plástica mexiquense del museo.