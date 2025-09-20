▲ La Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco enmudeció por un instante cuando la primera nota del Réquiem en re menor, K. 626, de Mozart se abrió paso. Foto Víctor Camacho

Daniel López Aguilar

Periódico La Jornada

Sábado 20 de septiembre de 2025, p. 2

La Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco, enmudeció por un instante. Cuando Scott Yoo levantó su batuta, entre las piedras prehispánicas, la iglesia de Santiago y los bloques de vivienda que aún resguardan historias, la primera nota del Réquiem en re menor, K. 626, de Mozart se abrió paso.

La Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México (OFCM) erigió la noche de ayer un altar colectivo para quienes perdieron la vida en el sismo del 19 de septiembre de 1985. Cuarenta años después, la misa inconclusa del genio de Salzburgo se hizo escuchar gracias a un coro que llevó palabras de aliento y consuelo.

Vecinos y familias se dieron cita, junto con jóvenes que apenas conocen la tragedia por los relatos de sus padres. Según informó un representante de la Secretaría de Cultura capitalina, se instalaron 5 mil sillas para los asistentes. Entre el público predominaban jóvenes y adultos mayores; algunos usaban su celular para capturar audio o video, mientras otros ondeaban banderas de Palestina.

El silencio previo al Introitus creó un instante de comunión entre todos, mientras se escuchaba: “Requiem aeternam dona eis, Domine”, que significa “Concédeles, Señor, el descanso eterno”.

Era el inicio de un viaje sonoro que evocaba aquel amanecer marcado por el rugido de la tierra. La plaza, donde aún se perciben las ruinas del edificio Nuevo León, de 15 pisos y colapsado en dos de sus tres secciones, que dejó entre 200 y 300 víctimas, se impregnó de respeto.

La tercera sección tuvo que ser demolida por los graves daños, testimonio del estruendo que sacudió la Ciudad de México.

“Para mí es un privilegio, pero también una gran responsabilidad”, señaló el barítono Rodrigo Urrutia en entrevista previa al concierto. “Aunque nací en 1986, mi familia sufrió pérdidas en el terremoto. Cantar aquí, con la Filarmónica y con la dirección de Scott Yoo, es rendir homenaje a quienes partieron y también a quienes se levantaron entre los escombros.

“El Réquiem siempre nos recuerda que después de la oscuridad puede hallarse una luz. Ese es el mensaje más profundo: la esperanza.”

El concierto recorrió las secciones más sobresalientes de la obra: Dies irae, Tuba mirum, Rex tremendae, Recordare, Confutatis, Lacrymosa, Domine Jesu, Hostias, Sanctus, Benedictus y Agnus Dei.

Dies irae estremeció la explanada con su dramatismo y reflejó la mañana en que la tierra se sacudió con furia. Más tarde, Lacrymosa emergió como un lamento compartido; algunos asistentes no pudieron contener las lágrimas.

La agrupación también contó con la participación de Anabel de la Mora, soprano; Alejandra Gómez, mezzosoprano; Andrés Carrillo, tenor, y José Peñalver director del coro.

“Tenía 20 años cuando vi caer el Nuevo León”, recordó Rosa Martínez, vecina de Tlatelolco. “Hoy escucho esta música y siento que los que se fueron siguen aquí, acompañándonos”. A su lado, un hombre de cabello cano murmuraba el latín como si recitara un rezo íntimo.

Urrutia explicó la elección de la obra: “La misa de réquiem está dedicada a los difuntos. Mozart la escribió en re menor, tonalidad de sobriedad y misterio.