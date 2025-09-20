De La Redacción

Periódico La Jornada

Sábado 20 de septiembre de 2025

A través de un operativo conjunto, autoridades de la Secretaría de Seguridad Ciudadana informaron sobre la detención de cinco personas asociadas a una célula delictiva cuya base opera en Iztapalapa, tras un cateo en un predio del municipio mexiquense de Acolman.

El despliegue se llevó a cabo en el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión y en él participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Marina, de Seguridad y Protección Ciudadana, de la Fiscalía General de la República, de la Guardia Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de Justicia y Secretaría de Seguridad, ambas del estado de México.

De acuerdo con datos de la investigación, la organización se dedicaba a la extorsión, tráfico de drogas, homicidio, robo y despojo de inmuebles con violencia.