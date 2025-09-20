Sábado 20 de septiembre de 2025, p. 30
A través de un operativo conjunto, autoridades de la Secretaría de Seguridad Ciudadana informaron sobre la detención de cinco personas asociadas a una célula delictiva cuya base opera en Iztapalapa, tras un cateo en un predio del municipio mexiquense de Acolman.
El despliegue se llevó a cabo en el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión y en él participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Marina, de Seguridad y Protección Ciudadana, de la Fiscalía General de la República, de la Guardia Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de Justicia y Secretaría de Seguridad, ambas del estado de México.
De acuerdo con datos de la investigación, la organización se dedicaba a la extorsión, tráfico de drogas, homicidio, robo y despojo de inmuebles con violencia.
Tras la implementación de vigilancia a los sospechosos y la recopilación de datos de prueba, los efectivos lograron ubicar un inmueble localizado en la colonia Las Brisas, en el cual ejecutaron una orden de cateo, que tuvo como resultado la detención de tres mujeres, entre ellas Erika N y Wendy N, quienes fueron señaladas como capos del grupo, y dos hombres.
Además fueron asegurados dos vehículos, dos motocicletas, equipo de cómputo, teléfonos celulares, cartuchos útiles, dinero en efectivo y dosis de droga.
El lugar permanece sellado y bajo resguardo policial, mientras los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público, quien definirá su situación jurídica.