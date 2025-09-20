Ángel Bolaños Sánchez

Periódico La Jornada

Sábado 20 de septiembre de 2025, p. 30

El Congreso capitalino dirigió un exhorto a la Secretaría de Movilidad (Semovi) para que en coordinación con autoridades federales implementen medidas de seguridad en cruces ferroviarios a fin de prevenir accidentes como el que ocurrió el pasado 8 de septiembre en el municipio de Atlacomulco, estado de México.

El diputado Ernesto Villarreal Cantú, del Partid del Trabajo, explicó que si bien en la ciudad no circulan trenes de alta velocidad ni existen pasos peatonales ferroviarios de gran flujo, hay ramales y patios industriales en alcaldías como Azcapotzalco, Miguel Hidalgo y Gustavo A. Madero, donde diariamente confluyen convoyes con el tránsito vehicular y peatonal.

Estas intersecciones, señaló, constituyen puntos de riesgo latente, sobre todo para los conductores de transporte público y de carga, así como para peatones y ciclistas que transitan por esas zonas que carecen de dispositivos de seguridad activa, así como de una señalización adecuada. Refirió que el Tren Ligero que opera el Sistema de Transporte Eléctrico, ha registrado accidentes en su operación como el choque con un taxi en febrero de 2022 que ocasionó el deceso de una mujer.