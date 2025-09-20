Suman 26 fallecidos por la catástrofe
En 2015, Sergio Ángel Soriano Buendía ya había sido condecorado por devolver un bolso con 42 mil pesos
Sábado 20 de septiembre de 2025, p. 30
El Congreso capitalino instó a la Secretaría de Seguridad Ciudadana a que reconozca la actuación del oficial segundo de la Policía Bancaria e Industrial, Sergio Ángel Soriano Buendía, por su intervención en los trágicos sucesos del pasado 10 de septiembre en el puente La Concordia al auxiliar a Alicia Matías Teodoro y su nieta Azulet.
En tanto, el número de personas fallecidas por la explosión de la pipa de gas se incrementó anoche a 26, de acuerdo con la Secretaría de Salud de local. Entre ellos el conductor de un microbús que ayudó a desalojar pasajeros durante el siniestro.
Ayer, en sesión del pleno, la diputada de Morena, Cecilia Vadillo Obregón, sostuvo al presentar su punto de acuerdo que Soriano Buendía es ejemplo del esfuerzo que ha realizado la ciudad para construir un cuerpo policial sólido, más honesto y preparado, al recordar que en 2015 él ya había sido condecorado por devolver un bolso extraviado que contenía 42 mil pesos, que en su momento era el equivalente a un año de su sueldo.
El día de la tragedia, narró la legisladora, Soriano avanzó hacia el peligro para salvar vidas, vio a la señora Alicia Matías con su nieta en brazos y brindó a la menor los primeros auxilios
“Esa fecha esta ciudad atestiguó dolor y pérdida, pero también heroísmo, la señora Matías, a quien reconocemos como una abuela heroica, sufrió quemaduras que le arrebataron al vida y la pequeña Azulet sobrevivió gracias a la cadena de actos solidarios que comenzaron con la atención del oficial Sergio Ángel”, apuntó.
En su proposición, aprobada por el pleno, se exhortó a la policía local que a través de los mecanismos para la entrega de reconocimientos, condecoraciones y estímulos al personal de la corporación, entregue a Soriano Buendía el galardón de Policía Distinguido del Mes y/o las condecoraciones al Mérito Policía Social y al Valor Policial.
En cuanto a la situación de las víctimas, la Secretaría de Salud informó por la noche que 39 personas ya fueron dadas de alta y 19 permanecen hospitalizadas. En el transcurso del día ocurrieron los decesos de tres pacientes en el hospital General Rubén Leñero, dos hombres de 49 y 33 años y una mujer de 35, mientras en el nosocomio de Traumatología Victoriano de la Fuente falleció un adolescente de 17 años.