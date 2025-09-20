Ángel Bolaños y Sandra Hérnandez

Periódico La Jornada

Sábado 20 de septiembre de 2025, p. 30

El Congreso capitalino instó a la Secretaría de Seguridad Ciudadana a que reconozca la actuación del oficial segundo de la Policía Bancaria e Industrial, Sergio Ángel Soriano Buendía, por su intervención en los trágicos sucesos del pasado 10 de septiembre en el puente La Concordia al auxiliar a Alicia Matías Teodoro y su nieta Azulet.

En tanto, el número de personas fallecidas por la explosión de la pipa de gas se incrementó anoche a 26, de acuerdo con la Secretaría de Salud de local. Entre ellos el conductor de un microbús que ayudó a desalojar pasajeros durante el siniestro.

Ayer, en sesión del pleno, la diputada de Morena, Cecilia Vadillo Obregón, sostuvo al presentar su punto de acuerdo que Soriano Buendía es ejemplo del esfuerzo que ha realizado la ciudad para construir un cuerpo policial sólido, más honesto y preparado, al recordar que en 2015 él ya había sido condecorado por devolver un bolso extraviado que contenía 42 mil pesos, que en su momento era el equivalente a un año de su sueldo.

El día de la tragedia, narró la legisladora, Soriano avanzó hacia el peligro para salvar vidas, vio a la señora Alicia Matías con su nieta en brazos y brindó a la menor los primeros auxilios