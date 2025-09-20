Ángel Bolaños Sánchez

Periódico La Jornada

Sábado 20 de septiembre de 2025, p. 29

En sesión solemne con motivo de los sismos de 1985 y 2017 el Congreso capitalino rindió homenaje a las víctimas y a la ciudadanía que se movilizó ante las emergencias, con posicionamientos de los grupos parlamentarios en los que señalaron avances y pendientes en materia de prevención, así como del programa de reconstrucción para restituir sus viviendas a las familias damnificadas.

Miembros fundadores de Topos de Tlatelolco: Rafael López López, Benjamín Izunza González, Oscar y Luis Arturo Vázquez Olguín, Roberto Hernández Alarcón y Pierre Bansard (oficial de Bomberos de Francia y miembro de la Liga Internacional de Rescate y Asistencia), acu-dieron como invitados a la sesión, donde fueron recibidos con aplausos al ingresar a los palcos del salón de plenos.

La diputada de Morena Ana Luisa Buendía consideró que después del sismo de 1985, el de 2017 fue una dura prueba que permitió demostrar avances en la capacidad de respuesta ante desastres, así como en el desarrollo de herramientas como la plataforma digital para la reconstrucción.

El verdadero rostro de México

Por el PRD, Nora Arias dijo que en esta fecha se recuerda y honra la memoria de miles de vidas que se perdieron en los sismos y de quienes en medio de la tragedia no dudaron en arriesgar la suya para salvar otras. “Cada vez que la tierra se ha movido, los mexicanos han demostrado que tienen sentimientos más fuertes que el temor: la empatía y la solidaridad. Vimos a jóvenes formar brigadas, a vecinos abrir sus casas y a médicos y enfer-meras laborar sin descanso, ése es el verdadero rostro de México”, apuntó.