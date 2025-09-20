Sábado 20 de septiembre de 2025, p. 28
El gobierno de México está listo para desplegar todos los recursos necesarios en cada rincón del país, demostrando nuestra capacidad para responder a cualquier tipo de riesgo, afirmó el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, al instalar la sesión del Comité Nacional de Emergencias, luego del segundo simulacro nacional sísmico 2025.
El ejercicio de prevención de desastres respondió al escenario de un sismo de magnitud 8.1, con epicentro en Lázaro Cárdenas, Michoacán, con efectos en 18 entidades del país, informó el director del Servicio Sismológico Nacional, Arturo Iglesias.
Los efectos del movimiento telúrico hubieran impactado de “manera severa en Michoacán, Guerrero, Jalisco, la Ciudad de México; fuerte y muy fuerte en Colima, Oaxaca, Morelos y estado de México, y moderada en Guanajuato y Puebla", señaló el funcionario.
Por su parte, García Harfuch resaltó que estas acciones reflejan el compromiso de la sociedad mexicana con la cultura de la prevención. El Comité Nacional de Emergencia “es el espacio donde convergen instituciones públicas, autoridades y gobiernos estatales, así como organizaciones sociales y privadas para coordinar acciones de auxilio, búsqueda, rescate y atención médica, abastecimiento de víveres y restablecimiento de servicios esenciales en momentos de desastre”.
Recordó que la SSPC, a través de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), organizó el simulacro nacional, con la “intención de que cada ciudadano y cada familia conozcan las acciones que se deben implementar para estar preparados ante cualquier emergencia”, en tanto que “es de vital importancia que las instituciones respondan de manera inmediata y coordinada.
“Por ello, en todo el país se promueven acciones para la gestión integral de riesgos”, dijo, y refirió que cada 19 de septiembre trae a nuestra memoria los hechos dolorosos del terremoto de 1985, una fecha que marcó a generaciones enteras y que nos enseñó el valor de la resiliencia y la fuerza del espíritu solidario de nuestro pueblo.
“Desde entonces, México se ha caracterizado por su capacidad de ayuda mutua, por tender la mano en los momentos más difíciles y por con-vertir el dolor en unidad y aprendizaje. A 40 años de este lamentable suceso, tenemos la convicción de que cada acción preventiva y esfuerzo institucional representan un compromiso con la memoria de las víctimas y que la prevención y la unidad son las mejores herramientas para proteger la vida de las personas”.
Informó que por primera vez el sistema de alertamiento masivo telefónico pudo llegar a más de 80 millones de celulares en todo el país,“esto significa que incluso en las comunidades más apartadas, podremos alertar de manera inmediata a la población y ganar segundos valiosos para cuidar a nuestras familias y comunidades”.