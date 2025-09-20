▲ Flanqueada por los titulares de Defensa y Marina, Sheinbaum rindió homenaje a las víctimas de 1985 y 2017. Foto Jair Cabrera

Alma E. Muñoz y Arturo Sánchez

Periódico La Jornada

Sábado 20 de septiembre de 2025, p. 26

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó la ceremonia de izamiento de la bandera a media asta en el Zócalo capitalino en honor a las víctimas de los sismos de 1985 y 2017.

A las 7:19 de la mañana, justo cuando hace 40 años ocurrió el sismo magnitud 8.1, empezó a elevarse el lábaro patrio.

La mandataria, acompañada por la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, fue escoltada desde Palacio Nacional por los titulares de la secretarías de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla; de Marina, Raymundo Morales; de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, así como de Seguridad y Protección Civil, Omar García Harfuch.

En la ceremonia estuvieron también la titular de Protección Civil, Laura Velázquez, y el presidente de la Cruz Roja Mexicana, Carlos Freaner.