Sábado 20 de septiembre de 2025, p. 26
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó la ceremonia de izamiento de la bandera a media asta en el Zócalo capitalino en honor a las víctimas de los sismos de 1985 y 2017.
A las 7:19 de la mañana, justo cuando hace 40 años ocurrió el sismo magnitud 8.1, empezó a elevarse el lábaro patrio.
La mandataria, acompañada por la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, fue escoltada desde Palacio Nacional por los titulares de la secretarías de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla; de Marina, Raymundo Morales; de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, así como de Seguridad y Protección Civil, Omar García Harfuch.
En la ceremonia estuvieron también la titular de Protección Civil, Laura Velázquez, y el presidente de la Cruz Roja Mexicana, Carlos Freaner.
Para honrar la memoria de las víctimas, la banda de guerra de la Secretaría de la Defensa entonó el Toque de silencio.
Más tarde, Sheinbaum arrancó su conferencia de prensa en la que destacó que la ceremonia fue para “rememorar a todos aquellos que perdieron la vida en los dos sismos, 1985 y 2017.
“Nuestro cariño, abrazo, a todos aquellos que perdieron a un familiar”, sostuvo.
Al mediodía, la Presidenta participó en Palacio Nacional en el segundo simulacro nacional, ejercicio que busca fortalecer la cultura de la protección civil y la prevención en todo el país.
Sheinbaum se unió a otros trabajadores del inmueble en un punto de reunión seguro, acompañada, entre otros, por Rosa Icela Rodríguez y de la consejera jurídica de la Presidencia, Ernestina Godoy.