Elba Mónica Bravo y Josefina Quintero

Periódico La Jornada

Sábado 20 de septiembre de 2025, p. 26

El Gobierno de la Ciudad de México tiene suficiencia presupuestal para concluir la reconstrucción de viviendas afectadas por el sismo del 19 de septiembre de 2017 antes de que concluya el primer semestre de 2026, rubro al que destinará 3 mil 700 millones de pesos; sin embargo, las autoridades capitalinas desconocen hasta el momento la cantidad total y cuál fue el destino de los recursos asignados para los damnificados, que al parecer fueron desviados en presuntos actos de corrupción.

En la pasada administración fue detenido y extraditado de España el ex comisionado Édgar Tungüí, quien quedó en libertad tras obtener un amparo. Sin embargo, las indagatorias de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) revelaron que al parecer autorizó que se otorgaran apoyos por más de 200 millones de pesos a ocho inmuebles afectados sin que cumplieran los requisitos establecidos, pero el ex funcionario aclaró al juez que la comisión que encabezaba no manejaba dinero.

A finales de 2017, el ex diputado local del PAN y actual dirigente nacional, Jorge Romero; el entonces perredista Mauricio Toledo –quien se encuentra en Chile con un proceso de extradición que inició la fiscalía local–, así como el ex delegado de Álvaro Obregón, el fallecido Leonel Luna, autorizaron proponer, vigilar y supervisar el ejercicio de más de 5 mil millones de pesos del presupuesto de 2018 –de un total de 8 mil 792 millones– para la reconstrucción.

Finalmente, la extinta Asamblea Legislativa de capital negó que los tres supervisaran la aplicación de los recursos.

Ayer, al consultar al secretario de Administración y Finanzas del gobierno local, Juan Pablo de Botton, acerca de la recuperación de dinero posiblemente desviado en 2018, se limitó a responder: “tenemos los recursos, independientemente de eso”, para concluir con la reconstrucción de mil 874 viviendas para el siguiente año, de un total de 22 mil.