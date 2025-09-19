C

harlie Kirk era un conservador en todos los aspectos del pensamiento: estaba en contra de las políticas de inclusión, reprobaba el matrimonio entre personas del mismo sexo y los tratamientos de reasignación de género, declaraba que “debería ser legal quemar en público una bandera arcoíris o de Black Lives Matter” y era partidario de restringir el aborto sólo a casos de emergencia médica; le parecía pertinente que las mujeres accedieran a la universidad para encontrar esposo y pugnaba por suprimir en la sociedad estadunidense “la ideología woke”.

No se le conoció un episodio en el que protagonizara violencia física, pero su violencia verbal era inocultable; por ejemplo, decía de los demócratas que “representan todo lo que Dios odia” (https://is.gd/tHS3vT).

En concordancia con las posturas señaladas, Kirk era un ferviente partidario de la Segunda Enmienda constitucional: “Siendo necesaria una milicia bien organizada para la seguridad de un Estado libre, no se violará el derecho del pueblo a poseer y portar armas” (https://is.gd/bpgBg3), normativa fundacional en la que se amparan quienes en el país vecino defienden el armamentismo civil casi ilimitado, muchos de los cuales se agrupan en la Asociación Nacional de Rifle (NRA, por sus siglas en inglés).

No era nada más una afinidad ideológica: la organización juvenil de derecha fundada por Kirk, Turning Point USA, recibe aportaciones de la NRA, la cual le patrocina un evento anual de mujeres jóvenes.

En 2018, en la escuela secundaria Marjory Stoneman Douglas, en Florida, un ex alumno de 19 años de ese plantel provisto de un arma larga mató a 17 personas e hirió a otras tantas. El asesino, un chico de 19 años, había escrito poco antes: “Todos y todos son felices menos yo. Quiero matar gente, pero no sé cómo” (https://is.gd/Nv4pa9).

La tragedia detonó un enésimo debate sobre la necesidad de establecer controles más estrictos al armamentismo civil y Kirk tomó parte para defender a la NRA y el derecho a las armas (https://is.gd/KlsynP).

Unos años más tarde, en abril de 2023, Kirk formuló la declaración que tanto se ha citado en estos días: “Vale la pena pagar el costo, lamentablemente, de algunas muertes por armas cada año para poder conservar la Segunda Enmienda”. La frase evoca otra expresión, falsamente atribuida a Stalin, que reza: “no se puede hacer una tortilla sin romper algunos huevos” (https://is.gd/LshR0Q). Una y otra aluden a la pertinencia de sacrificar vidas humanas en aras de alguna causa.