M

éxico se ha consolidado como un país predominantemente urbano, 69 por ciento de su población vive en ciudades (2020) y la tendencia a una rápida urbanización continúa. Toda vez que la redistribución de la población es una política que debe retomar los insumos territoriales y sociodemográficos, la secretaría técnica del Consejo Nacional de Población realizó un análisis de material cartográfico para conocer el crecimiento de la superficie urbana de las 99 ciudades más pobladas del país (Romo R., Benítez I., Torres C., Hernández R. y Jiménez U. R., Segob/Conapo, 2025).

El estudio encontró que la superficie ha crecido en mayor medida que la población, en ocasiones de forma explosiva. Las que más crecieron en ambos sentidos son ciudades turísticas, las norteñas y algunas fronterizas, así como las cercanas a grandes zonas metropolitanas, tendencia que se redujo en las últimas décadas, lo cual abre la oportunidad para avanzar en un desarrollo urbano sostenible y fortalecer al Estado como rector de la política urbana.

Los procesos de transición urbana presentan diversas velocidades: de 1940 a 1980 ocurrió una urbanización acelerada y preminente, en tanto que de 1980 a 2005 en la mayoría de las urbes se identificó una fase de urbanización moderada y de diversificación (Anzaldo y Barrón, La transición urbana de México, 1900-2005, 2009). De 1985 a 2002 la superficie urbana se triplicó (3.2 veces) y la población urbana se multiplicó 1.5 veces; para el periodo 2002-2018 tanto la superficie urbana como la población crecieron en menor medida, de 1.6 y 1.3 veces, respectivamente.

Las ciudades que presentaron los crecimientos más significativos, tanto en superficie como en población, son aquéllas donde predominan las actividades económicas centradas en el turismo de zonas costeras como San José del Cabo, Cabo San Lucas, Manzanillo, Puerto Vallarta, Cancún y Playa del Carmen; algunas del norte y fronterizas como Monterrey, Tijuana y Reynosa; así como otras cercanas a grandes zonas metropolitanas, que deben su crecimiento a fuerzas de atracción al estar en su radio de influencia; son los casos de Tizayuca, Zumpango y Los Héroes Chalco en Ciudad de México, García en Monterrey y Tesistán en Guadalajara. Aunque estas últimas fueron identificadas como ciudades separadas, son zonas de commuting (movilidad rutinaria por trabajo, estudio o servicios) que crecen más rápido que sus metrópolis contiguas ( OECD/European Commission, 2020).

Los diferenciales de velocidad en la expansión también se aprecian en el hecho de que la Ciudad de México cuadruplicaba la superficie de Monterrey en 1985, mientras para 2018 ya sólo la duplicaba. En contraparte, las ciudades con el dinamismo más lento suelen ser urbes pequeñas, algunas de ellas tuvieron inicialmente impulso por las actividades petroleras, pero el crecimiento de otras ha trascurrido de forma pausada.