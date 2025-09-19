Gustavo Castillo

Periódico La Jornada

Viernes 19 de septiembre de 2025, p. 14

La Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada obtuvo sentencia de 29 años de prisión contra Crispín Borunda, identificado como uno de los principales operadores del cártel de Juárez en 2010. Se le acusó de delincuencia organizada, delitos contra la salud, portación de armas de fuego y posesión de cartuchos de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea. Fue detenido en 2010 por efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional al tratar de huir de las autoridades y chocar el vehículo que conducía. En aquella fecha era considerado uno de los capos regionales de dicho cártel.