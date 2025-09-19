Gustavo Castillo

En acciones realizadas por autoridades federales contra grupos delictivos que operan en Baja California, Sinaloa y Sonora, se logró asegurar diversas drogas con valor estimado en más de 117 millones de pesos.

En Tijuana, Baja California, elementos del Ejército Mexicano y personal de la fiscalía estatal aseguraron 6 kilos de fentanilo, 30 kilos de metanfetamina, 10 kilos de heroína y dosis de mariguana, con costo estimado de 56.3 millones de pesos.

En el municipio de Culiacán, Sinaloa, en la sindicatura El Tepuche, la Secretaría de la Defensa Nacional decomisó un arma corta, 11 cargadores, 3 mil 301 cartuchos, tres cintas eslabonadas, tres chalecos tácticos, nueve placas y un casco balístico. En El Platanar, municipio de Mocorito, se aseguraron 8 kilos de fentanilo, seis cargadores, 170 cartuchos, un chaleco táctico y dos placas balísticas. La droga fue valuada en 58.8 millones de pesos.