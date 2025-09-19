Viernes 19 de septiembre de 2025, p. 14
El Ministerio Público Federal integra dos carpetas de investigación por presuntos actos de corrupción y delitos contra la salud en contra de Arturo Serrano Meneses, ex titular del Órgano Interno de Control (OIC) de la Fiscalía General de la República (FGR), y el próximo mes formalizará una acusación por cohecho.
El juez Marco Antonio González Cortazar determinó posponer para el próximo mes la audiencia inicial en la que se darían a conocer a una autoridad judicial los cargos en contra de Serrano Meneses y Carlos Enrique Rascón Yrizar, ex director de Responsabilidades del OIC, quienes fueron cesados de la FGR el pasado 8 de agosto.
Los dos ex funcionarios fueron denunciados por una empresa a la cual se pidieron 6 millones de pesos para que se le autorizara la firma de un contrato de servicios solicitados por la FGR.
La contratación se suspendió debido a la denuncia y se abrió la carpeta de investigación con base en la cual se solicitó la audiencia a un juez con sede en el Reclusorio Oriente, ya que presuntamente el Ministerio Público Federal obtuvo pruebas de la exigencia de dinero a cambio de autorizar el convenio de servicios.
En tanto, fuentes ministeriales revelaron que en contra de ex funcionarios del OIC de la FGR se integran dos indagatorias más, otra por delitos de corrupción, y la segunda por la sustitución de cocaína que iba a ser destruida por leche en polvo.