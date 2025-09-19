Gustavo Castillo García

Viernes 19 de septiembre de 2025, p. 14

El Ministerio Público Federal integra dos carpetas de investigación por presuntos actos de corrupción y delitos contra la salud en contra de Arturo Serrano Meneses, ex titular del Órgano Interno de Control (OIC) de la Fiscalía General de la República (FGR), y el próximo mes formalizará una acusación por cohecho.

El juez Marco Antonio González Cortazar determinó posponer para el próximo mes la audiencia inicial en la que se darían a conocer a una autoridad judicial los cargos en contra de Serrano Meneses y Carlos Enrique Rascón Yrizar, ex director de Responsabilidades del OIC, quienes fueron cesados de la FGR el pasado 8 de agosto.

Los dos ex funcionarios fueron denunciados por una empresa a la cual se pidieron 6 millones de pesos para que se le autorizara la firma de un contrato de servicios solicitados por la FGR.