Lilian Hernández Osorio

Periódico La Jornada

Viernes 19 de septiembre de 2025, p. 14

Desconcierto, temor e incertidumbre causó la mañana de ayer el de-salojo y suspensión de clases en las facultades de Economía y Derecho, coincidieron alumnos entrevistados por La Jornada, luego del aviso anónimo de la colocación de artefactos explosivos en los edificios A y B de la primera unidad académica, lo cual resultó falso, pero “vulneró nuestro derecho”, señaló un estudiante de la segunda facultad.

Tras la revisión exhaustiva conforme al protocolo de actuación ante estas amenazas, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) presentó la denuncia ante la fiscalía, tal como hizo el pasado miércoles por la misma razón, pero en la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza.

La advertencia de ayer a la Facultad de Economía es la segunda que envían a una entidad académica de la UNAM en una misma semana, por lo que la Policía Cibernética de la Ciudad de México investigará a fin de identificar el origen de las amenazas anónimas.

Fuentes de la máxima casa de estudios señalaron que es difícil tener la certeza de qué grupos o personas buscan causar temor a la comunidad universitaria y desestabilizar la tranquilidad en sus planteles, por lo que será necesario esperar a que la Policía Cibernética rastree el origen de los mensajes.