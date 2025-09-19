Viernes 19 de septiembre de 2025, p. 12
La presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, rechazó que esté en riesgo la unidad del grupo de Morena, luego de un desencuentro que se dio ayer al interior de la bancada por el reparto de presidencias de comisiones de trabajo vacantes, en especial la de Energía.
La senadora Guadalupe Chavira reveló, luego de la reunión de los senadores del guinda previa a la sesión de ayer, que pidió al coordinador Adán Augusto López Hernández que todos los acuerdos se tomaran en votación en urnas transparentes, incluido el tema de las comisiones.
Expuso que López Hernández no cumplió su promesa de que se le asignara la presidencia de la Comisión de Energía, pero se logró “estrenar el voto libre y secreto”
Por su parte, López Hernández comentó en entrevista que la reunión fue muy concurrida y sirvió para que la presidenta del Senado dirigiera un mensaje a los legisladores. Rechazó que se haya adoptado un nuevo método para la toma de decisiones.
“El artículo 17 del Estatuto del Grupo de Morena nos indica los métodos para tomar decisiones, nos dice cuáles deben ser en votación económica y en cuáles se pueden construir consensos.”
El grupo, sostuvo, está unido, al igual que los del PT y PVEM. “A lo mejor a veces hay diferencia de opiniones, pero eso es válido.”
–¿No le ha afectado a su liderazgo en la bancada el escándalo de Hernán Bermúdez?
–No. Los compañeros saben que es un asunto mediático.
En ese sentido, la senadora Castillo expuso que, como en todo grupo, hay opiniones diversas, pero lo importante es discutirlas y resolverlas internamente.
De acuerdo con versiones de legisladores del guinda, a petición de la senadora Chavira se comenzaton a votar las presidencias de las comisiones vacantes. En la de Movilidad participaron la mexiquense Sandra Luz Falcón, suplente de Higinio Martínez, y la neolonesa Judith Díaz, quien ganó con 40 votos contra 18.
La de la Comisión de Energía no se votó porque Chavira declinó “en favor de la unidad” y varias legisladoras también. Al final se asignó a la senadora queretana Beatriz Robles, a quien consideró “una compañera con experiencia y trayectoria en el ramo”.