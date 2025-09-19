Andrea Becerril y Georgina Saldierna

Periódico La Jornada

Viernes 19 de septiembre de 2025, p. 12

La presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, rechazó que esté en riesgo la unidad del grupo de Morena, luego de un desencuentro que se dio ayer al interior de la bancada por el reparto de presidencias de comisiones de trabajo vacantes, en especial la de Energía.

La senadora Guadalupe Chavira reveló, luego de la reunión de los senadores del guinda previa a la sesión de ayer, que pidió al coordinador Adán Augusto López Hernández que todos los acuerdos se tomaran en votación en urnas transparentes, incluido el tema de las comisiones.

Expuso que López Hernández no cumplió su promesa de que se le asignara la presidencia de la Comisión de Energía, pero se logró “estrenar el voto libre y secreto”

Por su parte, López Hernández comentó en entrevista que la reunión fue muy concurrida y sirvió para que la presidenta del Senado dirigiera un mensaje a los legisladores. Rechazó que se haya adoptado un nuevo método para la toma de decisiones.

“El artículo 17 del Estatuto del Grupo de Morena nos indica los métodos para tomar decisiones, nos dice cuáles deben ser en votación económica y en cuáles se pueden construir consensos.”