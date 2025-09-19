Enrique Méndez y Fernando Camacho

Periódico La Jornada

Viernes 19 de septiembre de 2025, p. 10

La Cámara de Diputados aprobó el calendario de comparecencias para la glosa del primer Informe de la presidenta Claudia Sheinbaum, que a diferencia de otros años, empezará con la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, el próximo martes ante el pleno, no como se estilaba hasta ahora, con el titular de Hacienda.

De esta manera, el secretario de Hacienda, Édgar Amador, se presentará el miércoles, también en el pleno, en dos sesiones el mismo día: una para la glosa y otra para explicar el Paquete Económico 2026, según explicó el coordinador de la bancada de Morena, Ricardo Monreal.

El acuerdo que se votó ayer incluye la comparecencia de los secretarios de Economía y de Seguridad y Protección Ciudadana, Marcelo Ebrard y Omar García Harfuch, respectivamente, ante la Junta de Coordinación Política (Jucopo). El primero acudirá el 20 de octubre y está por definirse el día para el segundo.

Otros nueve funcionarios comparecerán sólo ante comisiones. El 2 de octubre lo hará el titular de Educación, Mario Delgado, ante la Comisión de Educación; la secretaria de Medio Ambiente, Alicia Bárcena, en las comisiones unidas de Medio Ambiente y de Cambio Climático; el 24, el director de Petróleos Mexicanos, Víctor Rodríguez Padilla, ante la de Energía, y en esta misma, el 27, la directora de la CFE, Emilia Esther Calleja.