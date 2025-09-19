▲ El diputado morenista José Narro Céspedes, durante la sesión de la Comisión de Hacienda de San Lázaro. Foto Germán Canseco

Viernes 19 de septiembre de 2025, p. 10

La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados abrió un espacio de consulta –a realizarse la próxima semana– con representantes de los sectores privado y social para escuchar sus puntos de vista y objeciones a la reforma a la Ley Aduanera, que a decir de la oposición ha generado “nerviosismo” en los empresarios del ramo y agentes aduanales.

Durante su reunión de ayer, dicha instancia legislativa se declaró en sesión permanente, hasta terminar de analizar el Paquete de Ingresos y la Miscelánea Fiscal para el año entrante; convocó a un diálogo el 25 de septiembre con funcionarios del sector aduanero y de la Secretaría de Economía para estudiar la propuesta enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum al Congreso.

De igual forma, el presidente de la Comisión, Carol Antonio Altamirano (Morena), propuso un espacio de diálogo con integrantes de los sectores privado y social para escuchar sus propuestas e inquietudes, el cual se llevará a cabo el próximo día 26.

Durante la sesión, legisladores de Movimiento Ciudadano llamaron a que haya disposición a realizar cambios en las propuestas de enmienda de Sheinbaum, pues “ha habido mucha inquietud en el decreto sobre los aranceles: no se sabe cuándo y qué se va a publicar, y la industria está muy nerviosa al respecto”.