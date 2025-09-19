Andrea Becerril y Georgina Saldierna

Periódico La Jornada

Viernes 19 de septiembre de 2025, p. 9

Morena reculó ayer en el Senado su intención de prohibir todos los viajes al extranjero como parte de su programa de austeridad para este año, durante una reunión de la Junta de Coordinación Política (Jucopo).

También se informó sobre la remoción del priísta Alejandro Moreno como presidente de la Comisión de Marina, que ahora queda en manos del partido guinda.

Adán Augusto López Hernández, quien preside la Jucopo, explicó que Alito fue destituido porque disminuyó a 13 el número de integrantes que tenía su grupo parlamentario, tras la salida del senador Néstor Camarillo, quien se sumó a Movimiento Ciudadano.