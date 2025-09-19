David Brooks y Jim Cason

Corresponsales

Periódico La Jornada

Viernes 19 de septiembre de 2025, p. 8

Nueva York y Washington. Rafael Caro Quintero compareció ante su cuarta audiencia de procedimiento en la corte del distrito este de Nueva York, en Brooklyn, en la que el juez federal Frederic Block consideró su petición para modificar las condiciones de su encarcelamiento, y los fiscales y abogados de defensa continuaron con la preparación para un eventual juicio.

Los fiscales informaron al juez que siguen compartiendo pruebas y otra evidencia en el caso, y que están procediendo hacia un juicio, aunque no indicaron si hay negociación. Los elementos probatorios incluyen grabaciones del interrogatorio y tortura del agente estadunidense Enrique Kiki Camarena, asesinado en febrero de 1985, en Guadalajara.

El proceso contra Caro Quintero tiene menos que ver con algún golpe contra el narcotráfico actual y casi todo con vengar la muerte de un agente de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) en 1985, algo que han subrayado los fiscales y la presencia de oficiales de esa agencia en cada audiencia.

Además, enfrenta múltiples cargos criminales y si es declarado culpable podría ser condenado a cadena perpetua.