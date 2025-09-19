Política
Ver día anteriorViernes 19 de septiembre de 2025Ediciones anteriores
Inicio
Editorial
El Correo Ilustrado
Opinión
Política
Economía
Mundo
Estados
Capital
Cultura
Espectáculos
Deportes
Cartones
Servicio Sindicado RSS
Noticias de hoyEspecialesMultimediaServiciosContacto
Ediciones anteriores×
Portada de 2025/09/19. Seleccione para ir a esta edición.
Saltar a la fecha de hoy.
Dixio
Usted está aquí:Inicio/Política/Decisión de México, entregar a EU a Caro Quintero: Presidenta/
S iguiente
 
Decisión de México, entregar a EU a Caro Quintero: Presidenta
 
Periódico La Jornada
Viernes 19 de septiembre de 2025, p. 8

La decisión de entregar al narcotraficante Rafael Caro Quintero a Estados Unidos la tomó el Consejo de Seguridad Nacional, aseguró ayer la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, después de que la fiscal general de ese país, Pam Bondi, afirmó que fue por instrucciones directas del presidente Donald Trump.

En la mañanera del pueblo, la mandataria sostuvo que “sí había petición de ellos (de Washington), pero la decisión se tomó aquí, en el Consejo de Seguridad”

Agregó que lo mismo ocurrió con un “importante número de delincuentes que fueron enviados a ese país”.

S iguiente
Subir al inicio del texto