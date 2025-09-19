La decisión de entregar al narcotraficante Rafael Caro Quintero a Estados Unidos la tomó el Consejo de Seguridad Nacional, aseguró ayer la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, después de que la fiscal general de ese país, Pam Bondi, afirmó que fue por instrucciones directas del presidente Donald Trump.

En la mañanera del pueblo, la mandataria sostuvo que “sí había petición de ellos (de Washington), pero la decisión se tomó aquí, en el Consejo de Seguridad”

Agregó que lo mismo ocurrió con un “importante número de delincuentes que fueron enviados a ese país”.