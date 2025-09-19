Alma E. Muñoz y Alonso Urrutia

Periódico La Jornada

Viernes 19 de septiembre de 2025, p. 6

Se debe investigar quién interpuso los amparos en nombre de Andrés Manuel y Gonzalo López Beltrán, porque “evidentemente es parte de una campaña política contra el ex presidente Andrés Manuel López Obrador y el movimiento (de transformación)” para desacreditar, señaló la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

En la mañanera del pueblo, apuntó que es parte de “la campaña de calumnias” y rechazó, a pregunta expresa, que los hijos del ex presidente sean mencionados en el expediente de la Fiscalía General de la República sobre el contrabando de combustible.

Resaltó que además del comunicado de López Beltrán desmintiendo que interpusieron un amparo, “hay un abogado que dijo que él no presentó nada.

“¿Cómo es posible que alguien, a nombre de los hijos del ex presidente López Obrador ponga amparos en distintos lugares?”, preguntó.