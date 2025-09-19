Viernes 19 de septiembre de 2025, p. 6
Se debe investigar quién interpuso los amparos en nombre de Andrés Manuel y Gonzalo López Beltrán, porque “evidentemente es parte de una campaña política contra el ex presidente Andrés Manuel López Obrador y el movimiento (de transformación)” para desacreditar, señaló la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
En la mañanera del pueblo, apuntó que es parte de “la campaña de calumnias” y rechazó, a pregunta expresa, que los hijos del ex presidente sean mencionados en el expediente de la Fiscalía General de la República sobre el contrabando de combustible.
Resaltó que además del comunicado de López Beltrán desmintiendo que interpusieron un amparo, “hay un abogado que dijo que él no presentó nada.
“¿Cómo es posible que alguien, a nombre de los hijos del ex presidente López Obrador ponga amparos en distintos lugares?”, preguntó.
¿Con qué motivo?, insistió. “Evidentemente la calumnia, desacreditar; es sencillamente parte de una campaña política en contra de nuestro movimiento, del ex presidente López Obrador, de sus hijos”.
Sostuvo que “habría que ver quién les dicta a todos los comentócratas y por qué dicen lo mismo”.
Al preguntarle que estas versiones se filtraron rápido a los medios y a las redes sociales, resaltó la respuesta inmediata de Andrés López Beltrán: “es absolutamente falso que hayan interpuesto estos amparos él o su hermano o hermanos”.
Y segundo, insistió, “hay un abogado que ya dijo ‘usurparon mi nombre para poner el amparo’”.
Entonces, agregó la Presidenta, el sentido es desacreditar. “Son demasiado burdos, burdísimos”, y destacó que las solicitudes de amparo presentadas a nombre de los hermanos López Beltrán ni firmas tienen.