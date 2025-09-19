Política
Hay órdenes de captura en dos entidades
Corresponsal
Periódico La Jornada
Viernes 19 de septiembre de 2025, p. 5

Villahermosa, Tab., El titular de la Fiscalía General del Estado de Tabasco, Óscar Tonatiuh Vázquez, recordó ayer que el organismo a su cargo cuenta con una orden de captura por delitos del fuero común en contra de Hernán Bermúdez Requena, ex secretario de Seguridad estatal, por lo que mantiene comunicación con la Fiscalía General de la República (FGR) para que éste sea trasladado a la entidad.

Recalcó que debido a que en la entidad se inició una carpeta de investigación al ex funcionario, a quien se acusa de liderar al grupo criminal La Barredora, “estamos coordinándonos y ya estamos preparados y listos para la audiencia, (así como) el cumplimiento de la orden de aprehensión (girada en febrero pasado por asociación delictuosa, extorsión y secuestro exprés)”.

Sin embargo, Bermúdez Requena enfrentará otro proceso penal, pero del fuero federal, luego de que un juez de control del estado de México libró la noche del miércoles la segunda orden de arresto en su contra por los delitos de delincuencia organizada y secuestro dentro de la causa 386/2025.

