Andrea Becerril y Georgina Saldierna

Periódico La Jornada

Viernes 19 de septiembre de 2025, p. 5

El coordinador de Morena en la Cámara de Senadores, Adán Augusto López, aclaró que ya no era el titular de la Secretaría de Gobernación cuando Hernán Bermúdez fue destituido de su cargo en seguridad en el gobierno de Tabasco.

Al preguntarle al legislador sobre una afirmación en ese sentido que formuló la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en su conferencia mañanera de ayer, el tabasqueño sostuvo que no fue así .

“Yo ya no era titular de Gobernación cuando se da la destitución” de Bermúdez Requena, como secretario de Seguridad del gobierno de Tabasco, explicó el legislador.