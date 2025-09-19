Desde esa época se investigaron los nexos del entonces secretario de Seguridad de Tabasco con el crimen // Promete transparencia total
Viernes 19 de septiembre de 2025, p. 5
Desde el sexenio pasado, Andrés Manuel López Obrador, por conducto de su secretario de Gobernación, Adán Augusto López, pidió la destitución de Hernán Bermúdez Requena, entonces secretario de Seguridad Pública de Tabasco, tras descubrirse que no cumplía con sus funciones y se estaba vinculando con grupos de la delincuencia organizada, reveló la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
En su conferencia matutina, Sheinbaum declaró: “se va a dar toda la información de cómo fue que esta persona empezó a involucrarse. Y en el momento que hubo información se pidió su destitución e investigación. Ya para entonces, el senador ya era secretario de Gobernación. Imagínense, participaba en el gabinete. Y se solicita que lo cesen, por parte del secretario de Gobernación y del presidente, a (Carlos) Merino, que estaba de gobernador. Merino lo destituye, este señor se va e inician las pesquisas”.
La mandataria señaló que desde entonces se desarrollaron las investigaciones, por parte de la Fiscalía del estado de Tabasco y la Fiscalía General de la República. Consideró que es muy importante que se sepa todo este proceso, porque es muy fácil para la oposición, “la hipocresía en acción, pues en su momento nunca explicaron nada de Genaro García Luna”.
Detalló que el retorno de Bermúdez Requena a México se agilizó porque él entró de manera irregular a Paraguay e incluso cometió algunos delitos en ese país, por lo que el gobierno paraguayo determinó su expulsión. Por ello se trasladó en una aeronave de la Fiscalía General de la República.
En la mañanera añadió que a esa hora Bermúdez Requena se encontraba en Colombia por una escala técnica que no tenía nada que ver con aspectos legales.
Sheinbaum sostuvo que en este caso “nosotros no vamos a esconder nada, ni tampoco vamos a defender a nadie si resulta que hay pruebas de que es culpable, pero lo que no nos parece es este juicio que hacen los grandes medios de comunicación o la oposición. ¿Cuándo ellos hicieron alguna detención? O sea, porque aquí se está actuando cuando se encuentran pruebas. El secretario de Marina dijo: ‘fuimos nosotros mismos quienes presentamos la denuncia’ y las investigaciones que se hagan”.
–¿Usted consideraría que Adán Augusto López Hernández debería pedir licencia como senador?
–La investigación tiene que seguir su curso. Ya dijo el senador que si en algún momento requieren de su declaración, que él con gusto le va a dar.
Más adelante ahondó sobre el coordinador de los senadores morenistas: “esta cosa de que ‘ahora, el senador Adán Augusto tiene que renunciar’, a ver qué dicen las investigaciones. Porque lo que no nos parece es que algunos medios de la prensa pretenden ser los juzgadores”.