Alonso Urrutia y Alma E. Muñoz

Periódico La Jornada

Viernes 19 de septiembre de 2025, p. 5

Desde el sexenio pasado, Andrés Manuel López Obrador, por conducto de su secretario de Gobernación, Adán Augusto López, pidió la destitución de Hernán Bermúdez Requena, entonces secretario de Seguridad Pública de Tabasco, tras descubrirse que no cumplía con sus funciones y se estaba vinculando con grupos de la delincuencia organizada, reveló la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

En su conferencia matutina, Sheinbaum declaró: “se va a dar toda la información de cómo fue que esta persona empezó a involucrarse. Y en el momento que hubo información se pidió su destitución e investigación. Ya para entonces, el senador ya era secretario de Gobernación. Imagínense, participaba en el gabinete. Y se solicita que lo cesen, por parte del secretario de Gobernación y del presidente, a (Carlos) Merino, que estaba de gobernador. Merino lo destituye, este señor se va e inician las pesquisas”.

La mandataria señaló que desde entonces se desarrollaron las investigaciones, por parte de la Fiscalía del estado de Tabasco y la Fiscalía General de la República. Consideró que es muy importante que se sepa todo este proceso, porque es muy fácil para la oposición, “la hipocresía en acción, pues en su momento nunca explicaron nada de Genaro García Luna”.

Detalló que el retorno de Bermúdez Requena a México se agilizó porque él entró de manera irregular a Paraguay e incluso cometió algunos delitos en ese país, por lo que el gobierno paraguayo determinó su expulsión. Por ello se trasladó en una aeronave de la Fiscalía General de la República.