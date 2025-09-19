Andrea Becerril y Georgina Saldierna

Avanzó en el Senado la reforma constitucional propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum que faculta al Congreso para expedir una ley que prevenga y combata el delito de extorsión, ilícito de alto impacto que ha ido al alza y se ha convertido en un negocio rentable para el crimen organizado.

Las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, Estudios Legislativos y Seguridad Pública que presiden los morenistas Óscar Cantón Zetina, Enrique Inzunza y Lucía Trasviña, aprobaron, por 47 votos a favor, la minuta que se espera discutir ante el pleno del Senado la próxima semana.

En la exposición de motivos del dictamen se precisa que esa modificación al inciso A de la fracción XXI, del artículo 73 de la Constitucional es el primer paso para que el Congreso expida una ley general en materia de extorsión, un marco homogéneo que unifique la tipificación del delito, sus agravantes, las penas y mecanismos de atención a víctimas.

De esa forma, el combate a quienes se dedican a extorsionar ya no dependerá de los gobiernos estatales, sino al ámbito federal, a fin de acabar con los vacíos que favorecen la impunidad.

Durante la discusión, la senadora Trasviña resaltó que la reforma responde a una demanda urgente de la sociedad mexicana, que es la de enfrentar con toda la fuerza del Estado el delito de extorsión. Se trata, declaró, de un cáncer social y una práctica cruel, dañina y extendida que vulnera la tranquilidad de las familias, asfixia a los negocios, amenaza a los trabajadores, erosiona la confianza en las autoridades y fortalece a la delincuencia organizada.