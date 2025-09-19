Emir Olivares y Arturo Sánchez

Periódico La Jornada

Viernes 19 de septiembre de 2025, p. 3

México y Canadá sellaron una nueva “hoja de ruta” enfocada en identificar prioridades conjuntas y a orientar acciones estratégicas en beneficio de la relación bilateral.

En una declaratoria, los gobiernos de ambas naciones dieron cuenta del Plan de Acción México-Canadá 2025-2028, basado en cuatro pilares: seguridad; movilidad, bienestar e inclusión; prosperidad; medio ambiente y sostenibilidad.

Este acuerdo fue suscrito ayer por la presidenta Claudia Sheinbaum y el primer ministro de Canadá, Mark Carney, en el contexto de la visita de trabajo a México del líder canadiense, y como parte de la nueva dinámica regional, basada en las políticas arancelarias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el próximo inicio de la revisión del T-MEC.

A partir de este nuevo plan, vigente por tres años, los dos países reforzarán la colaboración para facilitar el comercio, la inversión y la conectividad portuaria; también desarrollarán acciones a fin de fomentar la cooperación en agricultura, energía, recursos naturales, salud, seguridad, preparación ante emergencias y acción climática.