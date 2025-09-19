E

l término “inteligencia artificial” (IA) apareció por primera vez en 1955. Hoy se refiere a algoritmos y modelos capaces de realizar automáticamente operaciones de detección, reconocimiento, clasificación, predicción, análisis y generación de datos, con innumerables aplicaciones. Estos algoritmos y modelos se infiltraron en todos los ámbitos de la cultura, la ciencia y la sociedad como un todo. Su uso plantea múltiples cuestiones éticas, epistemológicas, políticas y geopolíticas y requiere enormes recursos materiales y ambientales.

Por eso es importante la exposición El mundo según la IA en el Museo Jeu de Paume (Juego de Palma), de París, y en la cual presenta una selección de obras creadas la década reciente por 30 artistas de varios países que plantean la cuestión de experimentar el mundo “según la IA” o “a través del prisma de la IA” desde distintas perspectivas. Entre ellos destacan Kate Crawford y Vladan Joler, Fabien Giraud, Agnieszka Kurant, Christian Marclay, Hito Steyerl y Trevor Paglen.

En este contexto, las imágenes desempeñan un papel crucial: el impacto de la IA en las prácticas artísticas contemporáneas y en la cultura visual en general es uno de los fenómenos más visibles en un entorno dominado en gran medida por operaciones discretas, procesos invisibles y cajas negras. Las tecnologías de IA están transformando profundamente la forma en que se toman, crean, modifican, difunden, describen y visualizan las imágenes.