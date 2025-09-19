E

l tema del sondeo de esta semana es sobre la propuesta de la Secretaría de Economía de aumentar 50 por ciento los aranceles a la importación de mercancías chinas, inclusive automóviles, con el fin de equilibrar el comercio bilateral, actualmente desventajoso para México. ¿Estás de acuerdo en que incrementen los aranceles aun cuando suban de precio? Los resultados aparecen en la gráfica.

Metodología

Se registraron 3 mil 188 participantes distribuidos de la siguiente manera X, 934; Facebook, 200; El Foro México, 148; Instagram, 123; Threads, 321, y YouTube, mil 462. Utilizamos la plataforma SurveyMonkey. A continuación algunas opiniones.

X

Prácticamente todo está hecho en China de forma directa o indirecta. ¿Entonces, por qué subir el costo a lo que consumimos diariamente?

@ Jjesusomz /Tlaquepaque

Las mercancías de origen chino como las bicicletas eléctricas se deben regular empezando por el arancel, porque son competencia desleal para lo hecho en México.

marce15sky@gmail /Ciudad de México

AMLO no incrementó impuestos. Así debe seguir la 4T

@Byblos1968 /Aguascalientes

Facebook

Demasiado decir que somos soberanos para hacer lo que pide Estados Unidos, no estoy de acuerdo con ponerle aranceles a los autos chinos. No traten de tomarnos el pelo, ¿creen que no sabemos economía y política?

Georgina Calderón Aragón /Ciudad de México

Ciertamente el país no debe engarzarse en una guerra de aranceles, pero, por otro lado, se debe proteger la producción nacional.

Ángel Juárez /Toluca

Pues que consuman los que necesitan estos productos y que cada quien corra el riesgo de pagar más.

Mauro García /Estado de México

El Foro México

China ha destrozado la economía mexicana y le ha salido de a gratis.

Miguel Martínez /Ciudad de México

Es inevitable que suban los precios, pero según algunos economistas, sería bueno hacer un TLC con China.