a propuesta de subir aranceles a productos chinos // Subirán de precio // China nos vende más de lo que nos compra
l tema del sondeo de esta semana es sobre la propuesta de la Secretaría de Economía de aumentar 50 por ciento los aranceles a la importación de mercancías chinas, inclusive automóviles, con el fin de equilibrar el comercio bilateral, actualmente desventajoso para México. ¿Estás de acuerdo en que incrementen los aranceles aun cuando suban de precio? Los resultados aparecen en la gráfica.
Se registraron 3 mil 188 participantes distribuidos de la siguiente manera X, 934; Facebook, 200; El Foro México, 148; Instagram, 123; Threads, 321, y YouTube, mil 462. Utilizamos la plataforma SurveyMonkey. A continuación algunas opiniones.
X
Prácticamente todo está hecho en China de forma directa o indirecta. ¿Entonces, por qué subir el costo a lo que consumimos diariamente?
@ Jjesusomz /Tlaquepaque
Las mercancías de origen chino como las bicicletas eléctricas se deben regular empezando por el arancel, porque son competencia desleal para lo hecho en México.
marce15sky@gmail /Ciudad de México
AMLO no incrementó impuestos. Así debe seguir la 4T
@Byblos1968 /Aguascalientes
Demasiado decir que somos soberanos para hacer lo que pide Estados Unidos, no estoy de acuerdo con ponerle aranceles a los autos chinos. No traten de tomarnos el pelo, ¿creen que no sabemos economía y política?
Georgina Calderón Aragón /Ciudad de México
Ciertamente el país no debe engarzarse en una guerra de aranceles, pero, por otro lado, se debe proteger la producción nacional.
Ángel Juárez /Toluca
Pues que consuman los que necesitan estos productos y que cada quien corra el riesgo de pagar más.
Mauro García /Estado de México
El Foro México
China ha destrozado la economía mexicana y le ha salido de a gratis.
Miguel Martínez /Ciudad de México
Es inevitable que suban los precios, pero según algunos economistas, sería bueno hacer un TLC con China.
Rosa María Chavero /Morelia
Subir aranceles a productos y vehículos automotores hechos en China provocaría aumento de precios y una represalia por parte de ese país.
Carlos Islas Moreno /Naucalpan de Juárez
Supongo que sí subirán los precios de los productos chinos, pero ¿que no es la idea de incentivar a los consumidores a comprar más cosas mexicanas y apoyar la economía nacional?
Clara Rojas /Estado de México
Hay un reacomodo en la economía mundial por las políticas del “dictador Trump”, México tiene mucha interdependencia con EU y debe tomar decisiones que no gustan a los países con quien no se tienen suscritos tratados comerciales, en este caso China, con quien, por cierto, México tiene un elevado déficit comercial.
Horacio Oviedo García /Córdoba, Veracruz
Es obvio que aumenten de precio, pero es justo por la desigual competencia con los productos mexicanos.
Laura Angulo /Ciudad Madero
Hagamos productos mexicanos competitivos para evitar las importaciones de productos redundantes.
Horacio de la Cueva /Ensenada
Con el fin de quitarnos el yugo de los gringos, prefiero comprar un carro chino, europeo, ruso o de donde sea, adiós gringos.
Pedro A. Miranda /Hermosillo
Threads
A los chinos, con todo respeto, sólo les interesa vender, ellos no compran nada, fabrican en su país y su única debilidad es que no tienen petróleo ni gas.
Arturo Moreno Garza /Monterrey
Si le ponemos aranceles a China, nos vamos a quedar sin un socio fuerte y más a la merced de Estados Unidos.
Óscar Monroy Hermosillo /Guadalajara
