Viernes 19 de septiembre de 2025

Bogotá. El tribunal de paz de Colombia sentenció ayer por primera vez, y con la pena máxima, a 12 militares en retiro por el asesinato y desaparición de civiles que fueron presentados como guerrilleros caídos en combate, uno de los peores crímenes del conflicto armado.

Incluidos dos coroneles, los ex uniformados deberán realizar labores restaurativas para los familiares de las víctimas durante ocho años, de acuerdo con el fallo de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), nacida del pacto con la guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en 2016.

Los ex militares reconocieron su responsabilidad en 135 homicidios y desapariciones forzadas entre 2002 y 2005 en la costa del Caribe del país, en un crimen conocido como falsos positivos.

Como parte de sus sanciones, los ex militares deberán apoyar a la construcción de memoriales y centros comunitarios en localidades indígenas del Caribe. Su movilidad será restringida a los sitios donde se lleven a cabo los trabajos de reparación.

Miles de jóvenes, en su mayoría pobres y desempleados, fueron asesinados de manera sistemática en medio de la ofensiva militar contra organizaciones ilegales como las FARC.

Con esos crímenes se buscaba inflar las cifras de éxitos militares, y a cambio los implicados recibían beneficios como días de descanso o condecoraciones.

Según la JEP, los principales responsables son miembros de las fuerzas militares, en ocasiones en alianza con otros grupos armados o civiles.

La sentencia puede ser impugnada y se tendrán en cuenta los años que algunos de ellos pasaron en la cárcel para la posible reducción de sus penas.