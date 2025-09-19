▲ Manifestación en París durante la jornada de huelgas que se realizó a nivel nacional. Foto Afp

▲ Marcha en Estrasburgo, este de Francia. Los organizadores calcularon en un millón la cifra de participantes en todo el país. Foto Afp

Periódico La Jornada

Viernes 19 de septiembre de 2025, p. 24

París. Cientos de miles de personas se manifestaron ayer en toda Francia mientras los sindicatos realizaron un día de huelga para presionar y exigir al nuevo primer ministro, Sébastien Lecornu, que abandone la política de “austeridad” en el presupuesto para 2026, aumente los impuestos a los ultrarricos y mejore los salarios, las pensiones y los servicios públicos.

Al menos 309 personas fueron detenidas, mientras 26 agentes del orden, 10 manifestantes y un periodista resultaron heridos durante las marchas.

“Poco más de 500 mil” personas participaron en las protestas en todo el territorio, informó el ministro del Interior, Bruno Retailleau. Según los organizadores, un millón salieron a las calles para expresar el “hartazgo” con el presidente francés, Emmanuel Macron, cuya política fiscal y social ha generado oleadas de manifestaciones desde su llegada al poder en 2017.

En París, Nantes y Rennes la policía, que desplegó a 80 mil efectivos en todo el país, usó gases lacrimógenos contra los manifestantes.

“Cuando ves que los más ricos se llenan los bolsillos a nuestra costa y se les pide a las clases populares que se aprieten aún más el cinturón, llega un momento en que ya no podemos más”, declaró Paul, un técnico de bicicletas de 29 años, durante la movilización en París.

Si bien el centroderechista Le­cornu anunció que eliminaría la reducción de dos días feriados que planteó su antecesor, François Bay­rou, no se pronunció sobre el resto de la propuesta presupuestaria que determinó su caída.

Sin embargo, aseguró que “las reivindicaciones” de los manifes­tantes “están en el centro de las consultas” iniciadas con las fuerzas políticas y sindicales, después de una primera jornada de protestas el 10 de septiembre bajo el lema “Bloqueemos todo”.