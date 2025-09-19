Ap, Afp, The Independent y Reuters

Periódico La Jornada

Viernes 19 de septiembre de 2025, p. 24

Washington. El presidente Donald Trump afirmó ayer que la abrumadora cobertura negativa que las cadenas de televisión han dado sobre él debería ser motivo para que la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés) revoque las licencias de transmisión, al defender el despido del comediante Jimmy Kimmel, que reabrió el debate sobre la libertad de prensa.

ABC anunció antier que el programa de Kimmel sería retirado del aire por los comentarios de éste sobre el asesinato del activista conservador Charlie Kirk, la semana pasada. Al abordar las olas de especulación y desinformación que rodean el crimen, Kimmel señaló: “hemos tocado fondo durante el fin de semana con la pandilla MAGA intentando desesperadamente caracterizar a este chico que asesinó a Charlie Kirk como algo distinto a uno de ellos, y haciendo todo lo posible para sacar provecho político de ello”.

Horas antes de la decisión de ABC, Brendan Carr, jefe de la FCC, elegido por Trump, advirtió que la emisora y sus afiliadas podrían enfrentar repercusiones si Kimmel no era castigado. “Podemos hacer esto de la manera fácil o de la difícil”, dijo. “Estas empresas pueden encontrar formas de cambiar su conducta, de tomar medidas, francamente, contra Kimmel”, amenazó.

En su red Truth Social, Trump calificó el cese de “gran noticia”, y señaló: “puedes decir que se trata de libertad de expresión, o no, (pero) fue despedido por falta de talento”. Más aún: sugirió que los presentadores nocturnos de NBC Jimmy Fallon y Seth Meyers serían los siguientes.

Las televisoras “están en contra en 97 por ciento; sólo me dan mala publicidad”, afirmó Trump en un encuentro con periodistas a bordo del Air Force One, mientras regresaba a Estados Unidos desde Reino Unido. “O sea, les están dando una licencia. Creo que tal vez deberían retirárselas. Dependerá de Brendan Carr”, reportó USA Today.

Tras asumir el cargo en enero, Carr revivió las quejas federales contra ABC, CBS y NBC que acusaban a las emisoras de sesgo político.

El presentador Stephen Colbert recibió la noticia antier mientras grababa un episodio de su propio programa en Nueva York, informando a una sorprendida audiencia en el estudio que Jimmy Kimmel Live! había sido suspendido.