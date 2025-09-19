Reuters

Dubai e Islamabad., Arabia Saudita y Pakistán, país dotado de armamento nuclear, firmaron un pacto formal de defensa mutua que refuerza significativamente la alianza de seguridad que mantienen desde hace décadas, en un contexto de crecientes tensiones regionales.

La mejora de los lazos en materia de defensa se produce en un momento en que los estados árabes del golfo desconfían cada vez más de la fiabilidad de Estados Unidos como garante de su seguridad desde hace mucho tiempo. El ataque de Israel a Qatar la semana pasada acentuó estas preocupaciones.

“Este acuerdo es la culminación de años de discusiones. No es una respuesta a países o acontecimientos concretos, sino de la institucionalización de una larga y profunda cooperación entre nuestros dos países”, dijo a Reuters un alto responsable saudita a una pregunta por el momento en que se produjo.

El intento de Israel de matar a los líderes políticos de Hamas en Doha, mientras negociaban una propuesta de alto el fuego en la que Qatar ayudaba a mediar, enfureció a los países árabes.

El pacto podría cambiar el cálculo estratégico en una región compleja. Aliadas de Wa­shington, las naciones del golfo Pérsico han tratado de estabilizar sus vínculos con Irán e Israel para resolver antiguos problemas de seguridad.