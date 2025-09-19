Viernes 19 de septiembre de 2025, p. 23
Dubai e Islamabad., Arabia Saudita y Pakistán, país dotado de armamento nuclear, firmaron un pacto formal de defensa mutua que refuerza significativamente la alianza de seguridad que mantienen desde hace décadas, en un contexto de crecientes tensiones regionales.
La mejora de los lazos en materia de defensa se produce en un momento en que los estados árabes del golfo desconfían cada vez más de la fiabilidad de Estados Unidos como garante de su seguridad desde hace mucho tiempo. El ataque de Israel a Qatar la semana pasada acentuó estas preocupaciones.
“Este acuerdo es la culminación de años de discusiones. No es una respuesta a países o acontecimientos concretos, sino de la institucionalización de una larga y profunda cooperación entre nuestros dos países”, dijo a Reuters un alto responsable saudita a una pregunta por el momento en que se produjo.
El intento de Israel de matar a los líderes políticos de Hamas en Doha, mientras negociaban una propuesta de alto el fuego en la que Qatar ayudaba a mediar, enfureció a los países árabes.
El pacto podría cambiar el cálculo estratégico en una región compleja. Aliadas de Washington, las naciones del golfo Pérsico han tratado de estabilizar sus vínculos con Irán e Israel para resolver antiguos problemas de seguridad.
Pero la guerra contra Gaza ha trastornado la región y Qatar, Estado del golfo, ha sido objeto de ataques directos dos veces en un año, una por parte de Irán y otra por parte de Israel.
Tensión con India
El acuerdo se produce meses después de que Pakistán libró un breve conflicto militar con India en mayo. El portavoz de Asuntos Exteriores indio, Randhir Jaiswal, señaló que su país estaba al corriente de la noticia y añadió que estudiaría las implicaciones a su seguridad.
El alto responsable saudí, que habló bajo condición de anonimato, reconoció la necesidad de equilibrar las relaciones con el rival de Pakistán, India, también una potencia nuclear.
A pregunta de si Pakistán estaría obligado a proporcionar a Arabia Saudita un paraguas nuclear en virtud del pacto respondió: “Se trata de un acuerdo defensivo global que abarca todos los medios militares”.
La televisión estatal paquistaní mostró al primer ministro del país, Shehbaz Sharif, y al príncipe heredero saudí, Mohammed bin Salman, gobernante de facto del reino, abrazándose tras la firma del acuerdo.